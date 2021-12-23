Популярний автовиробник відкликає свої електромобілі через серйозну проблему

Автомобиль в будь-який момент міг розпочати прискорення та влаштувати ДТП.

Корейському автовиробнику Hyundai Motor Corporation довелося відкликати 2679 електричних Ioniq, через те, що у них виявилась проблема з педаллю акселератора.

В деяких ситуаціях, автомобіль сам по собі починав розганятись, що дуже ризиковано. Про це на офіційному сайті повідомляє агентство NHTSA.

На завод повернуться автомобілі Ioniq, які зійшли з конвеєру з 21 січня 2016 року по 24 червня 2019 року. Найчастіше, проблему спостерігають в той момент, коли автомобіль переходить у енергозберігаючий режим. Саме в ньому індикатор EV Ready починає мигати і потужність знижується, але на деяких авто все відбувається навпаки і замість цього Ioniq прискорюється.

Щоб приборкати свою “електричку”, водію потрібно швидко натиснути на педаль газу но кінця та відпустити і тоді авто розуміє, що щось не так і починає зупинятись. Звісно, з такою проблемою їздити дуже небезпечно, тому автовиробник повинен виправити свої помилки та надати покупцям належний сервіс.

В самій компанії впевнені, що проблема виникає через погіршення стану електричного заземлення, що викликає помилку зв'язку в мережі контролера авто.

Нагадаємо, що Volvo відкличе понад 460 тисяч автомобілів через несправність подушки безпеки.