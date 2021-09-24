Популярний гібрид Toyota може почати їздити на водні

Це дозволить зберегти його характеристики та зменшити викиди.

Toyota роздумує над тим, щоб надати Prius наступного покоління водневий двигун внутрішнього згоряння.

Про це повідомляє сайт Carscoops.

Компанія готується представити новий Prius наприкінці 2022 року, який, ймовірно, буде бензиново-електричним гібридом. Проте, за чутками, другий варіант, що вийде в 2023 році, буде поєднувати водневий ДВЗ з електродвигунами. Також у ЗМІ повідомляли, що він може вийти після 2025-го.

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Переведення двигуна внутрішнього згоряння з бензину на водень є не дуже складним процесом. Нова технологія ще на ранній стадії розробки, але вже була випробувана в модифікованій Corolla.

Прототип двигуна був заснований на 1,6-літровому трициліндровому агрегаті з турбонаддувом. Він використовував стиснений водень як паливо та для нього встановили чотири баки з паливними елементами.

Toyota каже, що такий двигун реагує краще, оскільки спалювання водню відбувається швидше, ніж бензину. Таким чином, автомобіль зберігає більшість характеристик моделей з ДВЗ, але обходиться без викидів CO2 (через масло він викидає тільки оксид азоту).

Раніше повідомлялося, що Toyota зупинить випуск культової моделі, яка викликала шалений ажіотаж на ринку.

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