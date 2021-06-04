Популярний в Україні KIA Sportage показався на реалістичних зображеннях перед прем'єрою

Чи дійсно він матиме такий вигляд - стане відомо зовсім скоро.

У Мережі показали реалістичні рендерні зображення кросовера KIA Sportage нового покоління.

Про це повідомляє Autoevolution.

Як відомо, нещодавно KIA показала тизерні зображення цієї моделі перед світовою прем'єрою, яка відбудеться 8 червня . Зазначається, що за вигляд моделі п'ятого покоління відповідав віце-президент KIA з дизайну Карім Хабіб, який працював в BMW та Infiniti.

Sportage п‘ятого покоління має заводський індекс NQ5. Кросовер матиме фірмову решітку радіатор "Тигровий ніс", оточену фарами складної форми, як в останньої Оptima/K5. Нижній бампер нагадує новий електрокар Kia EV6. У профіль Sportage виглядає досить просто, маючи прості та чисті лінії кузову.

autoevolution.com

Окрім того, оновлений Sportage буде мати дві конфігурації колісної бази в залежності від ринку. Збільшення в розмірі, ймовірно, дозволить зробити салон більш просторим, в якому центральне місце буде займати широкий дисплей. Показаний в одному з тизерів, масивний екран, здається, має цільну конструкцію, але насправді він має розташовані пліч-о-пліч дисплеї, розміщені всередині великого шматка скла, схожого на електричний кросовер EV6.

Можна з упевненістю сказати, що перехід на нове покоління привнесе в Sportage абсолютно новий вид всередині і зовні, оскільки KIA хоче оновити модель, щоб залишатися конкурентоспроможною в надзвичайно складному сегменті компактних кросоверів.

autoevolution.com

У лінійку моторів кросовера увійдуть дизельні та бензинові мотори. Серед них – 1,6 – та 2,0-літрові дизельні двигуни та 1,6- і 2,5-літрові бензинові агрегати. Найпотужнішим буде турбогібрид на базі 1,6-літрового мотора. Він видаватиме 230 кінських сил.

Додамо, що KIA Sportage є однією з найпопулярніших моделей нових авто в Україні. Кросовер регулярно стає бестселером місяця і постійно користується попитом в українців. Продаж нового KIA Sportage повинен початися до кінця року.

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