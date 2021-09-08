Популярний в Україні кросовер отримав оновлену версію: який вигляд має новинка

Автомобіль доступний у дизельній та гібридних версіях.

Kia презентувала Sportage GT-Line, який отримав коротку колісну базу і буде продаватися на європейському ринку.

Про це повідомляє сайт Carcsoops.

Оновлений кросовер на 133 мм коротший за звичайну версію. Незважаючи на це, він має багато таких же дизайнерських деталей, які присутні у версії з довшою колісною базою.

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Модель відрізняється новими кольорами кузова та інтер'єром, який оброблений чорним кольором та білими вставками. Вона також має спеціальні значки, темні контрастні колісні арки, чорні фарбовані дзеркальні ковпачки, темні 18-дюймові колеса тощо.

Європейським клієнтам пропонується ціла низка трансмісій, включаючи три гібридні версії та дизель. Перші оснащені 1,6-літровим двигуном T-GDI з різним ступенем електричної допомоги. У плагін-гібрида топова версія агрегату видає 261 кінську силу. Дизельний варіант також має 1,6 літра. Він доступний з двома потужностями: на 113 к.с. або 134 к.с.

Всі вони оснащені семиступеневою коробкою передач з подвійним зчепленням або шестиступеневою механікою. Усі європейські моделі також будуть доступні з технологією Idle Stop-and-Go, яка вимикає двигун, коли кросовер стоїть або наближається до зупинки. Ця система працює спільно з іншими системами ADAS.

carscoops.com

Раніше повідомлялося, що Sportage GT-Line отримав збільшені повітрозабірники спереду, злегка інший малюнок решітки радіатора, менш великий задній бампер і товсту задню стійку.

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