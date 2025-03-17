Поради автоводіям: що робити, щоб запустити режим самоочищення двигуна

Періодичне підвищення обертів двигуна допомагає підтримувати його ефективну роботу та динаміку, однак важливо не перевантажувати мотор, щоб уникнути перегріву та зношування частин.

Про це пише Автотема.

Коли автомобіль працює на малих обертах, у його двигуні утворюються вуглецеві відкладення, що поступово знижують ефективність його роботи. Проте, тривале перебування на високих обертах також небезпечне для мотора — температура значно підвищується, що впливає на властивості мастила, а це створює додаткові ризики для механізмів.

Найкращим способом підтримати чистоту двигуна є періодичне збільшення обертів до безпечних значень. Підвищення температури в камерах згоряння дозволяє ефективно знищувати відкладення, а мастило, розігріте під тиском, вимиває забруднення з системи. Це забезпечує стабільну роботу всіх компонентів двигуна.

Для автомобіля, що часто їздить по трасах, відкладення згоряють самостійно під час обгонів і прискорень, що сприяє ефективній роботі мастильної системи. Водночас у місті, де двигун працює на низьких обертах, накопичення забруднень може вплинути на його динаміку та підвищити витрату пального.

Щоб уникнути цього, експерти радять кожні 100 км пробігу збільшувати оберти двигуна до 4-5 тисяч об/хв і підтримувати їх протягом 2-3 хвилин. Для цього краще вибирати ділянки дороги з мінімальними зупинками. Якщо ваш автомобіль оснащений автоматичною коробкою передач, активуйте спортивний режим, який автоматично збільшить оберти двигуна.

Цей метод не тільки допомагає уникнути накопичення вуглецевих відкладень, але й позитивно впливає на роботу каталізатора. Підвищення температури дозволяє спалювати нагар у вихлопній системі, що сприяє чистоті вихлопних газів і в цілому підтримує хорошу працездатність двигуна.

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