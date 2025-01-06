Поради водіям: як зберегти щітки склоочисника взимку

Безсумнівно, для більшості водіїв найгірше щітки склоочисника виконують свої функції саме в холодну пору року.

Повноцінна робота двірників або щіток склоочисника важлива в будь-яку пору року, як влітку, так і взимку. Адже від їх справного функціонування залежить безпека водія і пасажирів під час поїздки.

Експерти поділилися основними причинами та методами запобігання проблемам зі щітками, пише uamotors.com.ua.

Що варто знати

Однією з причин перепусток може бути ослаблення пружин, які притискають щітки склоочисника до скла. Щоб перевірити їхній стан, підніміть кожну щітку і оцініть, як він повертається у вихідне положення. Якщо пружина ослабла, її необхідно замінити.

Купівля повідців із пружинами можлива, але не обов’язкова. У будь-якому магазині автозапчастин можна придбати окремі пружини різних розмірів. Просто візьміть із собою старий повідець і підберіть відповідну заміну. Нова пружина має бути трохи коротшою за оригінал. Якщо власники повідців деформовані, це також може спричинити проблеми.

Важливо, щоб щітка поступово притискалася до скла.

Якщо склоочисники були замінені давно, варто перевірити кріплення. У них можуть бути пластикові деталі, які з часом руйнуються. Підніміть повідець і перевірте з’єднання зі щіткою. Якщо ви помітили значний люфт, це вказує на зношування, і щітки варто замінити.