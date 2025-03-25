Поради водіям: на які 7 кнопок краще не натискати, якщо дощ

Коли дощить, знижується зчеплення з дорогою, тому важливо враховувати поради експертів.

Дощ значно ускладнює керування автомобілем, погіршуючи видимість і знижуючи зчеплення з дорогою. За таких умов ризик аквапланування зростає, а автоматизовані системи можуть стати причиною додаткових небезпек. Експерти рекомендують водіям бути обережними та правильно використовувати функції автомобіля, щоб зберегти безпеку на дорозі в дощову погоду.

Про це пише "Автотема".

Функції автомобіля, яких варто уникати в дощову погоду

Круїз-контроль

На мокрій дорозі існує ризик втрати зчеплення коліс, що може призвести до заносу. Круїз-контроль за таких умов не адаптується до змін дорожнього покриття, тому краще керувати швидкістю самостійно.

Протитуманні фари

Передні протитуманні фари ефективні лише в тумані, а задні можуть засліплювати водіїв позаду. Використовуйте їх лише за потреби, щоб не створювати аварійні ситуації.

Автоматичний режим клімат-контролю

У дощову погоду салон авто швидко набирає вологу, спричиняючи запотівання скла. Автоматичний режим може не впоратися з цим, тому краще вручну направити потік повітря на лобове скло та скоригувати температуру.

Автоматичні склоочисники

Датчики дощу не завжди точно визначають інтенсивність опадів, що може призводити до погіршення видимості. Оптимально налаштовувати склоочисники вручну, адаптуючи їхню роботу до ситуації.

Різке ввімкнення підігріву скла

Якщо на склі вже є мікротріщини, різке нагрівання може призвести до його пошкодження. Рекомендується вмикати підігрів поступово, після прогрівання салону.

Автоматичний режим коробки передач

На слизьких дорогах автоматична коробка передач не завжди обирає оптимальні передачі. За можливості використовуйте зимовий або ручний режим для кращого контролю над авто.

Використання "аварійки" без потреби

Аварійна сигналізація призначена для попередження про небезпеку (зупинення чи ДТП), а не для інформування інших учасників руху про дощову погоду. Зайве використання аварійних вогнів може дезорієнтувати інших водіїв.

Під час дощу водії мають бути максимально уважними та адаптувати свою поведінку за кермом. Автоматизовані системи можуть допомагати за нормальних умов, але за складної погоди краще покладатися на власні навички та контроль над ситуацією.

Нагадаємо, в Україні 26 березня очікуються дощі у східних і південних областях. На заході та в центрі буде сухо, температура вдень від +8°C до +19°C. У Києві без опадів, до +12°C.

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