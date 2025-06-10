Поради для водіїв: як влітку правильно користуватися мийкою самообслуговування

Автомийка авто / © Pexels

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Мийки самообслуговування продовжують набирати популярність серед українських водіїв, особливо у великих містах. Їх цінують за доступність, швидкість та можливість самостійно мити авто у зручний час. Проте навіть у такій, здавалося б, простій справі виникають суперечки: що ж наносити спочатку — активну піну чи воду.

Про це пише UaMotors.

Власник однієї з мереж автомийок пояснив, чому відповідь не така однозначна. За його словами, ефективність миття залежить від кількох факторів: ступеня забруднення, стану автомобіля та навіть погоди.

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На більшості мийок доступні різні режими: вода під тиском, шампунь, активна піна, віск і ополіскування осмосною водою. Саме перший крок часто викликає сумніви.

Якщо автомобіль не дуже брудний — наприклад, після кількох днів їзди містом без дощу — доцільно починати з нанесення активної піни. Її варто розподіляти рівномірно, починаючи з даху та спускаючись вниз. Експерт радить дати піні хвилину часу, щоб вона розм’якшила забруднення. Такий метод не лише ефективний, а й безпечний для лакофарбового покриття.

Однак у спекотну погоду ситуація змінюється. Коли кузов нагрівається під сонцем, піна може висихати занадто швидко, не встигаючи подіяти. Це знижує якість очищення і може залишити сліди. У таких випадках варто спершу охолодити кузов струменем холодної води.

А ось якщо авто сильно забруднене — наприклад, після поїздки по бездоріжжю — починати миття краще з води з шампунем. Це допоможе зняти основний шар бруду. Далі — піна, а після неї можна обережно протерти кузов м’якою губкою або рукавицею.

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Завершальний етап — нанесення воску (якщо є така функція) та обов’язкове ополіскування очищеною водою. Це допоможе уникнути розводів і зберегти блиск надовго.

Універсального рецепта немає. Але дотримання базових рекомендацій допоможе не лише досягти кращого результату, а й зберегти авто чистим та доглянутим.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому в нових автомобілях немає запасного колеса, і як бути водіям.

Окрім того, повідомлялось, що від 27 травня в Україні набули чинності нові правила для водіїв, які здійснюють міжнародні вантажні та пасажирські перевезення до ЄС. Ключова зміна — впровадження смарт-тахографів, цифрових пристроїв для контролю робочого часу водія. Нововведення має покращити безпеку на дорогах і відповідати європейським вимогам.

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