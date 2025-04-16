Поради для водіїв: коли можна сідати за кермо після великоднього застілля

Після застілля на Великдень навіть мікродози алкоголю можуть призвести до штрафу або втрати прав / © pixabay.com

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Наближаються Великодні свята, і багато українських водіїв не відмовляють собі у святковому келиху.

Про це пише AutoSwiat.

У цей період поліція працює в підвищеному режимі та частіше перевіряє водіїв на сп’яніння. Хоча в інтернеті поширені поради, як замаскувати запах алкоголю, лікарі попереджають: жоден засіб не обдурить алкотестер.

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Видання з’ясувало, скільки часу потрібно, щоб повністю вивести алкоголь з організму. За оцінками токсикологів, алкоголь виводиться зі швидкістю близько 0,2 проміле на годину. Наприклад:

одна рюмка горілки (40 мл) залишається в організмі близько години;

півлітра пива — до трьох годин.

Але швидкість виведення залежить від статі, ваги, віку, стану здоров’я, типу їжі та ліків.

Наприклад, щільна закуска уповільнює як настання сп’яніння, так і тверезіння. Фахівці застерігають: навіть якщо зранку ви почуваєтеся тверезим, у крові ще можуть бути залишки алкоголю.

Поліцейський тестер виявляє заборонені 0,2 проміле, навіть якщо ви пили «вчора вдень». Тому лікарі радять: або не пити взагалі, або вживати невеликі дози, які швидше виводяться з організму.

Нагадаємо, в Україні не кожне зіткнення на дорозі потребує втручання правоохоронців. За словами досвідченого інспектора, в деяких випадках водії можуть самостійно оформити ДТП.