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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Новини
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Поради для водіїв: коли можна сідати за кермо після великоднього застілля

Алкоголь за кермом — не лише порушення, а й пряма загроза життю.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Після застілля на Великдень навіть мікродози алкоголю можуть призвести до штрафу або втрати прав

Після застілля на Великдень навіть мікродози алкоголю можуть призвести до штрафу або втрати прав / © pixabay.com

Наближаються Великодні свята, і багато українських водіїв не відмовляють собі у святковому келиху.

Про це пише AutoSwiat.

У цей період поліція працює в підвищеному режимі та частіше перевіряє водіїв на сп’яніння. Хоча в інтернеті поширені поради, як замаскувати запах алкоголю, лікарі попереджають: жоден засіб не обдурить алкотестер.

Видання з’ясувало, скільки часу потрібно, щоб повністю вивести алкоголь з організму. За оцінками токсикологів, алкоголь виводиться зі швидкістю близько 0,2 проміле на годину. Наприклад:

  • одна рюмка горілки (40 мл) залишається в організмі близько години;

  • півлітра пива — до трьох годин.

Але швидкість виведення залежить від статі, ваги, віку, стану здоров’я, типу їжі та ліків.

Наприклад, щільна закуска уповільнює як настання сп’яніння, так і тверезіння. Фахівці застерігають: навіть якщо зранку ви почуваєтеся тверезим, у крові ще можуть бути залишки алкоголю.

Поліцейський тестер виявляє заборонені 0,2 проміле, навіть якщо ви пили «вчора вдень». Тому лікарі радять: або не пити взагалі, або вживати невеликі дози, які швидше виводяться з організму.

Нагадаємо, в Україні не кожне зіткнення на дорозі потребує втручання правоохоронців. За словами досвідченого інспектора, в деяких випадках водії можуть самостійно оформити ДТП.

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