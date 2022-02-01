Porsche Taycan встановив новий рекорд та потрапив до Книги рекордів Гіннеса

Німецький спорткар проїхав рекордну кількість кілометрів і при цьому витратив мінімум часу на зарядку.

Німецька компанія Porsche знову може похизуватися новим рекордом. Фастбеку Taycan вдалося побити рекорд зі швидкісної зарядки електромобілів у пробігу від одного узбережжя Америки до іншого.

Електрокар зміг проїхати США зі сходу на захід, витративши на зарядку лише 2,5 години. Про це повідомляється на офіційному сайті Porsche.

Досягнення підтвердили представники Книги рекордів Гіннеса. Попередній рекорд належав KIA EV6, у нього на зарядку знадобилося 7 годин, 10 хвилин та 1 секунду. Якщо говорити цифрами, то Porsche Taycan витратив на зарядку 2 години, 26 хвилин та 48 секунд. Цього виявилось достатньо для того, щоб автомобіль проїхав 4562 км від будівлі мерії Нью-Йорка до будівлі мерії Лос-Анджелеса.

Для того, щоб не витрачати зайвий час, пілот одразу склав повний графік мандрівки, виключно через швидкісні зарядки. Для цього завдання обрали звичайний Taycan, але з опцією Performance Battery Plus, тож ємність батареї складає 93,4 кВт/год. Також автомобіль має активний круїз-контроль та преміальну аудіосистему, щоб тривалий вояж минув трохи простіше та веселіше.

Для того, щоб представники Книги рекордів Гіннеса зарахували досягнення, пілоту треба було уважно фіксувати кожну зупинку, за процесом зарядки спостерігали незалежні свідки. Кожен кілометр аналізувався та потім зараховувався суддями.

Нагадаємо, що нещодавно, американська команда встановила новий світовий рекорд на Porsche Taycan