Кладовище автомобілів Mercedes-Benz здивувало шанувальників: подробиці

В мережі з'явилось відео, яке здивувало шанувальників Mercedes-Benz. Блогер виявив покинуту стоянку, де роками поступово іржавіють культові моделі бренду.

Про це повідомило видання MMR.

На розчищеній стоянці, яка була продана в 2024 році, досі зберігаються культові автомобілі. Серед них виділяються моделі W114/W115, що випускалися з 1968 по 1976 рік і стали попередниками сучасного E-Class. Тут також можна знайти W116 – перший офіційний S-Class, випущений у 1972 році. Для шанувальників дводверних автомобілів є кілька R107, наступників W113. Не обійшлося і без E-Class W124 у різних кузовах, а також W126 у версіях седан і купе.

Кладовище автомобілів Mercedes-Benz. Фото: Exploring With Boss

"На жаль, усі ці машини перебувають у вкрай поганому стані – заіржавілі кузови, відсутність деталей, бруд і мох. Більшість із них вже не підлягають відновленню. Майбутнє цих автомобілів визначене: новий власник стоянки планує відправити їх на утилізацію, як і вже вивезені моделі", - йдеться в повідомленні.

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