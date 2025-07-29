Посвідчення водія не відображається в "Дії" - як це виправити

Водійське посвідчення / © Міністерство цифрової трансформації

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Для того, щоб отримати посвідчення водія у вигляді онлайн-документа, потрібно оновити свої дані в реєстрі. Це можна зробити як особисто, звернувшись до сервісного центру МВС, так і дистанційно — кількома способами.

Про це пише Аuto.24.

Спочатку потрібно написати заяву про уточнення даних посвідчення водія і надіслати її до Регіонального сервісного центру МВС за місцем видачі документа. Адреси центрів можна знайти на сайті Головного сервісного центру, обравши відповідний регіон. Заява має бути адресована начальнику регіонального сервісного центру, а приклад її заповнення доступний на сайті.

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До заяви необхідно додати копії таких документів:

обидві сторони посвідчення водія;

паспорт громадянина України (перша і друга сторінки паспорта або обидві сторони ID-картки);

сторінку паспорта з реєстрацією місця проживання (або довідку про реєстрацію);

копію ідентифікаційного коду платника податків.

Заяву можна подати різними способами. Наприклад, у паперовому вигляді поштою, але у цьому випадку кожна копія документів має бути завірена особистим підписом заявника зі словами «Згідно з оригіналом», а також проставлені ініціали, прізвище і дата засвідчення. Або ж звернення можна надіслати в електронній формі з електронним цифровим підписом, додаючи якісні фотокопії документів з роздільною здатністю не менше 200 dpi.

У Головному сервісному центрі МВС попереджають, що в реєстрі не зберігаються фото водіїв, які отримали посвідчення до 2013 року. Через це після обробки заяви в онлайн-кабінеті водія документ відображатиметься без фотографії. Водночас у додатку «Дія» фото може завантажитися автоматично з Єдиного державного демографічного реєстру, але надсилати фото або його скан не потрібно.

Якщо ж ви хочете, щоб ваше посвідчення водія в онлайні відображалося разом із фото, потрібно особисто звернутися до будь-якого сервісного центру МВС для обміну посвідчення. Там адміністратор зробить фото на місці, тож приносити його з собою не потрібно.

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Іноді громадяни отримують відмову в оновленні даних посвідчення. Основні причини можуть бути такі:

неправильно заповнена заява або додані неякісні сканкопії, або документи не ті, що потрібно;

підроблені документи;

інформація у документах не збігається з даними в держреєстрах (наприклад, особа змінила прізвище, ім’я або місце проживання, але не оновила посвідчення);

відсутність у держреєстрах документа заявника, що потребує оновлення (часто це стосується документів, виданих до 2013 року).

Усі звернення розглядаються працівниками регіональних сервісних центрів МВС відповідно до закону протягом 30 календарних днів. Оновлення даних є безплатним. Якщо дистанційно оновити посвідчення не вдається, необхідно особисто звернутися до найближчого зручного сервісного центру МВС.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як оформити міжнародне посвідчення водія українці лише за 5 робочих днів. У Головному сервісному центрі МВС пояснювали, які документи потрібно підготувати та на що звернути увагу під час оформлення.