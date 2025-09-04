Посвідчення водія у смартфоні: як обміняти або відновити права онлайн

Електронне посвідчення водія можна оформити в застосунку «Дія» / © 24tv.ua

Обмін посвідчення водія тепер можна замовити всього за кілька кліків у застосунку «Дія». Документ можна оформити тільки у цифровому, або у комбінованому форматі (пластикова картка + електронне посвідчення).

Про це повідомили в Головному сервісному центрі МВС.

«Україна стала першою країною в Європі, де посвідчення водія можна отримати виключно у цифровому форматі», — зазначили у Сервісному центрі.

Можливі причини для обміну водійських прав

Ця послуга буде актуальною та зручною для водіїв, у яких закінчився термін дії документа чи змінилися персональні дані. Також замовити електронне посвідчення можна й у випадку його втрати, викрадення чи пошкодження.

І навіть якщо з вашими водійськими правами все в порядку, але є бажання отримати оцифрований документ нового зразка, в Сервісному центрі вам не відмовлять.

В Сервісному центрі також зазначили, що навіть якщо ви маєте тільки електронне посвідчення, воно є чинним на всій території України. А якщо ви вирішили замовити комбінований варіант — пластикові права та Е-посвідчення — отримати фізичний бланк можна буде у зручний для вас спосіб. Для цього під час оформлення заявки треба буде обрати один з варіантів:

отримання у зручному сервісному центрі МВС;

відправлення у відділення «Укрпошти»;

доставка кур’єром за вказаною адресою.

Як скористатися послугою заміни посвідчення водія

Процес подання заявки в застосунку «Дія» є максимально спрощеним. Для цього необхідно виконати кілька простих кроків:

Відкрийте розділ «Сервіси» → «Водієві» → «Заміна посвідчення водія» або скористайтесь меню безпосередньо у своєму цифровому водійському посвідченні. Оберіть причину заміни документа. Вкажіть бажаний тип посвідчення: лише цифрове або пластикове разом з цифровим. Вкажіть спосіб отримання пластикового документа: самовивіз із сервісного центру, отримання на «Укрпошті» чи кур’єрська доставка. Перевірте контактні дані, підпишіть заяву та здійсніть онлайн-оплату.

Зверніть увагу! Оплату необхідно провести протягом 10 хвилин після подання заявки, інакше система її анулює. Далі за статусом виконання заявки можна стежити безпосередньо в «Дії». Також на телефон заявника прийде push-сповіщення, коли документ буде готовий.

Особливості оформлення документа під час воєнного стану

В умовах воєнного стану діють спеціальні правила оформлення посвідчення водія, що значно спрощують процес заміни документа. Зокрема, до закінчення дії воєнного стану для обміну або відновлення водійських прав не обов’язково мати медичну довідку про придатність до керування транспортним засобом. Також може залишатись незаповненою графа про групу крові, оскільки це не впливає на чинність посвідчення.

Крім того, у Сервісному центрі нагадали, що у березні 2022 року Кабмін розширив можливості використання протермінованого посвідчення. Наразі водії можуть керувати транспортним засобом, навіть якщо термін дії їхнього посвідчення водія закінчився. Це правило стосується прав, виданих вперше на 2 роки, і діє до завершення воєнного стану.

Нагадаємо, поліцейський назвав три винятки, коли можна сідати за кермо без прав. Але усі винятки діють лише у вузьких межах. Учень має їхати тільки з інструктором, перегонник — лише закритою трасою, а крайня потреба має бути підтверджена фактами.