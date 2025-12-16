ТСН у соціальних мережах

Потрапив у ДТП без "автоцивілки": у страховій пояснили алгоритм дій

Слідкуйте за термінами дії своїх полісів, не ігноруйте оформлення «автоцивілки» та не відмовляйтесь від оформлення ДТП на користь усних домовленостей з іншим участником.

Світлана Несчетна
Автоцивілка

Автоцивілка / © Auto24

Навіть найдосвідченіший водій не застрахований від ДТП, адже ситуація на автошляхах часто залежить від дій інших учасників руху. Проте що робити, якщо в момент аварії у вас виявився протермінований поліс або страховка взагалі відсутня?

Алгоритм дій у такій непростій ситуації роз’яснила генеральна представниця страхової групи ТАС Лариса Бездудна у Facebook.

Фахівець пояснила, що нещодавно до неї звернувся клієнт, що працює на евакуаторі. Він повідомив, що приїхав забирати машину потерпілого, що потрапила в ДТП. Автівку пошкодили, однак головна проблема полягала у відсутності у власника страхового полісу. Поліція прибула на місце події, однак після того, як з’ясувалось, що постраждалих немає, відмовилась брати участь в оформленні, порадивши учасникам ДТП самостійно скласти європротокол. Бездудна підкреслила, що це груба помилка.

«Європротокол складається тільки тоді, коли у винуватця і потерпілого є чиннийполіс „автоцивілки“. В такому випадку поліція не права, тому що вони не перевірили наявність полісів», — пояснила вона.

Представниця ТАС заявила, що в такій ситуації потерпілий мав би сплатити штраф 850 гривень за відсутність страховки, але оформлення ДТП з боку поліції допомогло б йому отримати компенсацію від страхової винуватця. Лариса зазначила, що після того, як автівки роз’їхались, розраховувати на відшкодування збитків вже не варто. Потерпілому доведеться ремонтувати машину власним коштом.

«Коли ви в чомусь сумніваєтеся, звоніть будь-ласка своїм страховим агентам, вони підкажуть вам, як правильно поводитись», — радить фахівчиня.

Що робити в таких випадках:

  • слідкуйте за термінами дії своїх полісів, не ігноруйте оформлення «автоцивілки»;

  • не відмовляйтесь від оформлення ДТП на користь усних домовленостей з іншим участником;

  • вимагайте від поліції оформлення ДТП і вручення копій відповідних документів;

  • записуйте все на фото та відео.

В Україні щороку фіксують понад 120 тисяч ДТП. За статистикою, не менше 10% з них супроводжуються відсутністю страхового полісу. Якщо у винуватця аварії немає діючої страховки, компенсацію бере на себе.

Раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про те, що українські водії вже 2026 року зможуть оформлювати ДТП в застосунку «Дія» — без поліції та паперів. Уряд ухвалив постанову, що відкриває шлях до цифрового європротоколу.

