Повинно стати безпечніше: електромобілі Tesla наділили корисною функцією

Це стало можливим після оновлення програмного забезпечення.

Електромобілі Tesla відтепер можуть виявляти ступінь зношення різних шин.

Про це повідомляє MyDrivers.

Зазначається, що компанія випустила чергове оновлення програмного забезпечення для електрокарів. Як завжди, список дрібних змін не став надбанням громадськості. Натомість спостережні користувачі електромобілів відзначили одну нову цікаву особливість — машини почали повідомляти водіїв про стан шин.

Таким чином, завдяки новій функції, користувачі Tesla зможуть отримувати інформацію про ступінь зношення покришок, а також про те, що шини зношуються нерівномірно.

Коли система виявляє проблему з шиною, з'являється попереджувальне повідомлення, що інформує водія про те, що глибина протектора шини занадто мала, і водієві рекомендується перевірити і відрегулювати шину.

Поки що невідомо як саме Tesla реалізувала цю функцію. Висловлюється припущення, що це має бути досягнуто шляхом порівняння кількості оборотів шин. Коли протектор шини сильно зношується, діаметр колеса стає меншим. Порівняно з новою шиною, вона робитиме більше обертів на тій самій швидкості. Tesla може порівнювати поточне значення із стандартним. Відповідно до того ж принципу, якщо кількість оборотів однієї шини більша, ніж у трьох інших, це може означати, що зношення нерівномірне.

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