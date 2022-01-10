Повна автономія та телевізор замість скла: Cadillac показав футуристичний концепт-кар

Автомобіль має новітню систему автопілота та дуже зручний інтер'єр.

Компанія General Motors презентувала на виставці електроніки CES новий “космічний” концепт-кар Cadillac InnerSpace. Головна його особливість у тому, що він на стільки автономний, що замість лобового скла, там знаходиться телевізор.

Саме ця модель, показує, як американська марка бачить особисте авто майбутнього. Про це повідомляється на офіційному сайті Cadillac.

Прототип немає жодного органу керування та розрахований на двох людей. За задумом, машина повинна рухатись виключно автоматично розраховуючи на безліч сенсорів та системи Lidar. Автомобіль поповнить лінійку Cadillac Halo, створених для того, щоб показати, яким може бути насправді люксовий автомобіль.

Найголовніша ідея Cadillac InnerSpace – це правильне використання особистого часу. Адже люди дуже багато витрачають його марно, наприклад у заторах. Тому, автомобіль повністю автономний, щоб людина під час руху, могла займатися більш корисними речами, або просто відпочити перед важким робочим днем.

https://media.cadillac.com

Інженерам вдалося завдяки біометрії та машинному навчанні значно покращити інтер’єр автомобіля і зробити його дуже привітним для людини. Замість переднього скла, тут встановлений великий дисплей, на якому можна переглядати улюблене відео, або попрацювати, а ось замість педального вузла, було вирішено встановити відсік з домашніми капцями.

Щоб зручніше потрапляти у салон, та не згадувати вчення з йоги, двері InnerSpace відкриваються разом з дахом, тож, навіть кремезному американському водію буде зручно залазити у авто. Щоб отримати правильне розважування, інженери використали платформу Ultium Platform, тож акумуляторні батареї розміщено вздовж усього кузова.

Нагадаємо, що General Motors презентувала новий електрокросовер Chevrolet із привабливим цінником.