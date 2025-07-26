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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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1049
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2 хв

Повнопривідні авто під прицілом критики: чому їх купують дарма

У 2025 році водії можуть викинути гроші на вітер, обравши авто з AWD — застерігає експерт.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Автомобіль

Автомобіль / © Pexels

Відомий американський автомеханік і блогер Скотті Кілмер звернувся до водіїв із попередженням: не всі автомобілі з повним приводом (AWD) виправдовують витрати. У своєму відео на YouTube він заявив, що багато покупців даремно переплачують за технологію, якою не користуються.

Про це пише Express.co.uk.

На перший погляд, повний привід забезпечує краще зчеплення з дорогою та стійкість на снігу чи льоду. Однак AWD-система працює постійно, на відміну від 4WD, який можна вмикати за потреби. Це означає — більше витрат пального, складніша трансмісія, вищі ризики поломок та дорожчий ремонт.

«Більшість людей не буксирують причепи і не живуть у горах. То навіщо їм AWD?» — запитує Кілмер. За його словами, часто достатньо якісної гуми, щоб безпечно їздити і без повного приводу.

Він застерігає: якщо ви мешкаєте в місті, де зима — це кілька днів снігу, краще обрати авто з переднім або заднім приводом. Так ви зекономите і на купівлі, і на обслуговуванні.

Експерта підтримали й водії у коментарях: повнопривідні авто мають не лише переваги, а й недоліки — особливо для тих, хто не з’їжджає з асфальту. Зайві витрати, зношування шин і складність у ремонті — ось про що варто подумати перед покупкою.

Нагадаємо, у літній період неправильне паркування автомобіля може призвести до серйозних пошкоджень елементів кузова та салону. Фахівці наголошують, що особливо небезпечно залишати машину на траві, пухкому ґрунті чи під деревами.

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