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Повнопривідні авто під прицілом критики: чому їх купують дарма
У 2025 році водії можуть викинути гроші на вітер, обравши авто з AWD — застерігає експерт.
Відомий американський автомеханік і блогер Скотті Кілмер звернувся до водіїв із попередженням: не всі автомобілі з повним приводом (AWD) виправдовують витрати. У своєму відео на YouTube він заявив, що багато покупців даремно переплачують за технологію, якою не користуються.
Про це пише Express.co.uk.
На перший погляд, повний привід забезпечує краще зчеплення з дорогою та стійкість на снігу чи льоду. Однак AWD-система працює постійно, на відміну від 4WD, який можна вмикати за потреби. Це означає — більше витрат пального, складніша трансмісія, вищі ризики поломок та дорожчий ремонт.
«Більшість людей не буксирують причепи і не живуть у горах. То навіщо їм AWD?» — запитує Кілмер. За його словами, часто достатньо якісної гуми, щоб безпечно їздити і без повного приводу.
Він застерігає: якщо ви мешкаєте в місті, де зима — це кілька днів снігу, краще обрати авто з переднім або заднім приводом. Так ви зекономите і на купівлі, і на обслуговуванні.
Експерта підтримали й водії у коментарях: повнопривідні авто мають не лише переваги, а й недоліки — особливо для тих, хто не з’їжджає з асфальту. Зайві витрати, зношування шин і складність у ремонті — ось про що варто подумати перед покупкою.
Нагадаємо, у літній період неправильне паркування автомобіля може призвести до серйозних пошкоджень елементів кузова та салону. Фахівці наголошують, що особливо небезпечно залишати машину на траві, пухкому ґрунті чи під деревами.