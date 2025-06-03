Правило 10 секунд: чи варто вимикати двигун, щоб економити паливо

Поради водіям / © Getty Images

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Зупинки на світлофорах, залізничних переїздах або перед супермаркетом — звична частина міської їзди. Але якщо пауза затягується, тримаючи двигун на холостому ходу, водії не лише витрачають пальне, а й скорочують ресурс авто.

Про це повідомило видання AMPERCAR.com.

Експерти радять: якщо зупинка триватиме понад 10 секунд — двигун краще заглушити. Доведено, що після цього часу холостий хід «їсть» більше палива, ніж йде на повторний запуск.

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Це питання не лише економії. Тривала робота на холостих обертах призводить до неповного згоряння палива, через що утворюється нагар на циліндрах, паливо потрапляє у моторну оливу, а вихлопна система піддається корозії через конденсат. Згодом це прискорює знос ключових деталей, таких як свічки запалювання, поршневі кільця чи каталітичний нейтралізатор.

Чи не зашкодить частіше вимикати двигун? У сучасних авто — ні. Щобільше, саме так працює система Start-Stop, яка автоматично вимикає мотор під час зупинок. За підрахунками, вона дозволяє знизити витрати пального у місті на 8–15%.

Однак варто враховувати особливості: наприклад, турбодвигуни потребують часу на охолодження, тому сучасні системи Start-Stop не вимикають їх раніше часу. Також важливо мати акумулятор із підвищеною витривалістю, якщо ви часто користуєтесь цим правилом.

Раніше ми повідомляли, який бензин краще обрати влітку для безпечної їзди.

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