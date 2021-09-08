Американці представили електричний будинок на колесах: він отримає величезний запас ходу

Американці представили електричний будинок на колесах: він отримає величезний запас ходу

Він також отримає двигуни, які видаватимуть 290 кінських сил та 4067 Нм крутного моменту.

Американська компанія Zeus Electric Chassis, Inc. у співпраці з SylvanSport створили електричний кемпер, який зможе проїхати 644 км на одному заряді.

Про це повідомляє сайт Motor1.

Zeus має великий досвід у створенні повністю електричних шасі для вантажівок, а SylvanSport виробляє трейлери, спорядження та аксесуари для кемпінгу. Їх спільний концепт будинку на колесах ще не має назви, але вони точно збираються випустити лінійку повністю електричних автомобілів.

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Попередньо відомо, що їх проєкт має повний привід, незалежні задню і передню підвіски, двигуни змінного струму, які мають загальну потужність 290 кінських сил та 4067 Ньютон-метрів крутного моменту.

Загальна вага автомобіля становить 6350 кілограм. У довжину електрокар може досягати 7620 мм, ширину – 3657 мм, висоту – 3048 мм.

Розмір акумулятора не згадується, але кажуть, що з повною зарядкою можна буде проїхати 644 кілометра, що є дуже високим показником. Очікується, що кемпер отримає швидку зарядку постійного струму 2 рівня.

Концепт мають повністю розкрити протягом цього та наступного року, тому можливо деякі з цих цифр можуть змінитися.

motor1.com

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