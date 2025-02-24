Представлено найдорожчий серійний мотоцикл у світі: коштує, як суперкар

Основна причина рекордної вартості – використання високоякісних матеріалів та увага до деталей.

Французький бренд Midual презентував нову модель Type 1 Quintessence – найдорожчий серійний мотоцикл у світі. Його вартість становить 300 000 євро, що прирівнюється до нового суперкара Lamborghini Temerario.

Деталі про ексклюзивний байк оприлюднили на офіційному сайті компанії.

Type 1 Quintessence.

Midual Type 1 Quintessence – це спортивний мотоцикл класу street fighter, який збирають вручну за індивідуальним замовленням. Вартість байка утричі перевищує ціну спортбайка Aston Martin, який раніше вважався найдорожчим у світі. Виготовлення одного екземпляра займає приблизно 1000 годин.

Основна причина рекордної вартості – використання високоякісних матеріалів та увага до деталей. У конструкції мотоцикла застосовані полірований алюміній і натуральна шкіра преміумкласу, а приладова панель оформлена в стилі розкішних годинників.

Для складання Midual Type 1 Quintessence використовують метод точкового зварювання, який застосовується в аерокосмічній промисловості. Крім того, мотоцикл вирізняється незвичною конструкцією силового агрегату – його двоциліндровий опозитний двигун розміщений поперечно.

Type 1 Quintessence.

1,0-літровий мотор розвиває 106 к. с. і працює в парі з 6-ступінчастою механічною КПП. Маса мотоцикла становить 239 кг. У його оснащення входять регульовані амортизатори Öhlins та гальмівна система Brembo, що забезпечують максимальний комфорт і безпеку на дорозі.

З огляду на ексклюзивність виробництва та високу вартість, Midual Type 1 Quintessence стане рідкісним витвором мототехніки, доступним лише обраним покупцям.