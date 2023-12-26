Представлено нову батарею для електрокарів, яка дозволяє проїхати понад 1000 км на одному заряді

Виробник електромобілів у Китаї продемонстрував новий акумулятор, завдяки якому авто здатне подолати понад 1000 км на одному заряді.

Про це пише Independent.

Представники компанії NIO, що базується в Шанхаї, стверджують, що акумулятор наступного покоління перейде до масового виробництва у квітні 2024 року, пропонуючи більш тривалий діапазон, ніж будь-який інший електричний автомобіль або автомобіль з паливом, який зараз є на ринку.

Генеральний директор Вільям Лі у прямому ефірі проїхав на седані NIO ET7 1044 км за 14 годин без дозаряджання. Він подолав відстань від провінції Чецзянь до провінції Фуцзянь із середньою швидкістю 84 км/год. Згідно з повідомленнями, під час окремого випробування авто подолало 1145 км, але це не транслювалося.

NIO ET7 / Фото: NIO

"Завершення цього виклику на витривалість доводить силу продукту. Наразі це акумулятор з найбільшою щільністю енергії у масовому виробництві у світі та має чудові характеристики безпеки. Що ще важливіше, всі моделі в продажу можуть бути гнучко оновлені до 150 кВт через систему акумуляторів NIO", - зазначив Вільям Лі.

NIO ET7 / Фото: NIO

NIO використовує неортодоксальний підхід до заряджання транспортних засобів, віддаючи перевагу системі для заміни батарей, а не підключенню автомобілю до розетки та очікуванню на заряджання акумулятора.

Унікальний механізм, вбудований у автомобіль, означає, що порожній акумулятор може бути змінений на повністю заряджений акумулятор менше ніж за три хвилини, приблизно кількість часу, необхідного для поповнення автомобіля паливом.

Клієнти можуть придбати автомобіль без акумулятора, а потім платити щомісячну підписку за використання акумуляторів у мережі NIO.

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Президент NIO Цінь Лікхонг заявив, що придбання нового акумулятора коштуватиме 298 000 юанів (42 тисячі доларів) приблизно еквівалентна ціні моделі 3 Tesla - тому компанія виступає за використання схеми найму для своїх клієнтів, а також для електропромисловості в цілому.

У листопаді компанія заявила, що вона надала понад 32 мільйони батарей для користувачів через свою мережу понад 2000 станцій Swap Power World.

Нагадаємо, новий російський електромобіль став посміховиськом у Мережі. Його планують виробляти 2025 року.

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