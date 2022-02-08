Прем’єра в Україні: Відкрито попереднє замовлення на позашляховик нового формату 3/4 – HAVAL DARGO

Офіційний дистриб’ютор автомобілів HAVAL та Great Wall в Україні відкриває попереднє замовлення на позашляховик нового формату 3/4 – HAVAL DARGO.

Скористайтесь можливістю стати одним з перших власників сучасного та потужного позашляховика, який не схожий на інших ані зовнішнім виглядом, ані силою характеру.

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Популярна індивідуальність: За що споживачі люблять DARGO?

Якщо Ви спитаєте, чому саме цей позашляховик набуває стрімкої популярності на ринку Китаю, ми відповімо: адже це HAVAL, а HAVAL вміє дивувати споживачів та пропонувати технологічні продукти, які відповідають потребам нового часу.

Із появою HAVAL DARGO пов’язують появу абсолютно нової автомобільної категорії 3/4, яка на шкалі класифікації автомобілів знаходиться поміж функціональністю міського SUV (2/4) та високою прохідністю істинного позашляховика (4/4). Саме поєднання переваг двох різних категорій SUV в одній моделі робить HAVAL DARGO унікальним та не схожим на інших.

Через диференціацію новинка відкриває еру персоналізованих позашляховиків, які можуть адаптуватись під різноманітний стиль життя споживачів. Їдете на роботу або подорожуєте за містом, мчите по ідеальному шосе або намагаєтесь приборкати дике бездоріжжя - для DARGO немає різниці куди або як, адже він може рухатися вперед там, де інші зупиняються. І в цьому йому допомагає потужний набір позашляховик опцій: повний привід 4WD, блокування диференціалу, система всебічного позашляхового забезпечення із 8 режимами водіння (ПICOК, ЕКО, СПОРТ,СНІГ, БАГНО, ПОЛЕ, ГРАВІЙ, ВИБОЇНИ) та позашляховий круїз-контроль. Окрім цього, конструкція короткого переднього звису забезпечує більш точне керування автомобілем, а також значно покращує рівень прохідності транспортного засобу. Кліренс моделі становить 200 мм, кут заїзду - 24°, а кут з’їзду - 30° і з такими параметрами можна сміливо вирушати туди, куди тільки забажаєте.

Індивідуальність моделі чітко виражена також і в сучасному урбаністичному дизайні із оригінальними геометричними формами, які підкреслюють відчуття потужної сили. Наче стронгмен, він виглядає не лише домінантно, але й модно. Світлодіодна головна оптика стилізована під "око Землі", мускулисті бічні лінії, оформлення колісних арок декоративними заклепками та динамічні LED задні ліхтарі виконані у футуристичному стилі Skyline створюють неповторну дизайнерську ідентичність моделі, яка запалює серця з першого погляду.

Новинка-фьюжн: як дикий та потужний DARGO втілює інтелектуальну вишуканість

Потрапивши на борт DARGO, одразу помічаєш вишуканий дизайн інтер’єру, який поєднує в собі відчуття майбутнього автомобільних технологій, що є вже тут і зараз. Новий комфортабельний досвід водіння дарує триекранний інтелектуальний зв’язок, втілений у 10,25-дюймовій панелі приладів, 12.3-дюймовому сенсорному екрані та проекційному дисплеї W-HUD. Ультрасучасний модуль перемикання передач, сповнений інтелектуального стилю, додає преміальності інтер’єру, а також забезпечує більш плавне та зручне управління.

Створений на новітній платформі LEMON, DARGO, як і попередні інтелектуальні моделі HAVAL, застосовує функції автономного водіння рівня L2, забезпечуючи більш легке та безпечне водіння. В базовій версії встановлено адаптивний інтелектуальний круїз-контроль, інтелектуальне управління в поворотах, систему екстреного гальмування AEB, інформування про дорожні знаки (TSR), систему допомоги при русі в заторі (TJA) та систему утримання в центрі смуги руху. В топовій версії додатково з’являється повністю автоматичний паркувальник, система попередження про зіткнення та перешкоду позаду, а також система екстреного гальмування при виявленні перешкоди на перехресті.

Неповторний досвід водіння за кермом DARGO гарантовано саме завдяки "гібридному" поєднанню комфортабельності міського кросоверу та дикого характеру позашляховика 4х4. Новинка-фьюжн з’явиться в автосалонах HAVAL в Україні вже в березні і буде пропонуватись в двох комплектаціях High та TOP із 192-сильним двигуном та автоматичною трансмісією 7DCT мокрого типу з подвійним зчепленням. Ціна на модель стартує від 960 596 грн.*

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*Ціна вказана на модель HAVAL DARGO в комплектації High і актуальна станом на 14 січня 2022 року. Актуальні ціни на модель уточнюйте у менеджерів в автосалоні HAVAL. Перелік дилерських центрів HAVAL Ви знайдете за посиланням https://haval-ukraine.com/ua/dealers.html