Преміальний автовиробник готовий відмовитися від машин із ДВЗ: названо терміни

Це йому обійдеться в 2,5 млрд фунтів.

Британський автовиробник Bentley має намір повністю перейти на електромобілі.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що Bentley 2025 року збирається випустити перший електромобіль. Починаючи від того часу, автовиробник кожного року створюватиме по одній "зеленій" моделі, а від 2030-го планується повна відмова від машин із бензиновими та дизельними двигунами.

Перший серійний електромобіль Bentley базуватиметься на новій платформі, розробленій спеціально для "зелених" автомобілів. Можливо, йдеться про архітектуру Scalable Systems Platform (SSP) концерну Volkswagen Group, до складу якого входить Bentley: її планують використовувати також для технологічного флагмана Volkswagen – Trinity. Водночас базою для електричних Bentley може стати вже розроблена платформа Premium Platform Electric (PPE), яку новинки розділять із автомобілями Audi та Porsche. Також стало відомо, що протягом наступних десяти років Bentley планує інвестувати 2,5 мільярда фунтів стерлінгів у свій завод в Англії, а також на дослідження та розробки автомобілів з нетрадиційними силовими установками.

Відомо, що з виробництвом електромобіля Bentley допоможе Volkswagen, який буде виготовляти кузова для автівки. В Bentley наголосили, що їхнє підприємство в Англії стане "майбутнім еталоном виробництва автомобілів класу люкс".

Bentley раніше також повідомила, що другий рік поспіль побила рекорд продажу автомобілів 2021 року, незважаючи на проблеми з постачанням компонентів в індустрії автовиробництва. Компанія реалізувала 14 659 машин минулого року, що на 31% більше за рекорд 2020-го — 11 206 машин.