Преміальний автовиробник відмовиться від машин на бензині та дизелі: коли це станеться

Преміальний автовиробник відмовиться від машин на бензині та дизелі: коли це станеться

Перший електромобіль компанії вже показали у камуфляжі.

Компанія Rolls-Royce Cars анонсувала повну електрифікацію до 2030 року. А для того, щоб “підігріти” публіку, навіть показала в камуфляжі свій перший електрокар.

Електричний двигун отримає нове купе Rolls-Royce Spectre, яке прийде замість теперішнього Wraith. Новинка збереже фірмовий дизайн Rolls-Royce, але матиме нахил на електрифікацію. Про це повідомляє видання Autocar.

Як виявилося, останнім Rolls-Royce з традиційним двигуном став Ghost, який дебютував у 2020 році. Тепер всі нові моделі будуть виключно електричними. Та якщо врахувати те, що компанія досить довго тримає моделі на ринку, то всі охочі ще мають змогу вхопити бензинове розкішне авто. Тільки тоді, коли вони вже повністю застаріють, їм на допомогу прийдуть електромобілі.

В компанії запевняють, що нові автомобілі не стануть дорожчими від тих, що вже продаються, а сама компанія так і залишиться прибутковою. Що цікаво, багато постійних клієнтів Rolls-Royce, вже давно чекають на електрокар від компанії. Тож, маркетологи не виключають те, що перехід на електричні авто можуть привести до компанії нових платоспроможних клієнтів.

За останні роки, клієнти компанії значно помолодшали. Якщо раніше це були заможні літні люди, то тепер ними стали блогери, програмісти та футболісти. Таким чином, середній вік клієнтів – 43 роки. Також, виросли і кількість продажів. Якщо раніше 80% клієнтів їздили на своїх Rolls-Royce з водіями, то зараз кількість впала до 20%, більшість власників люксових авто воліють їздити за кермом самому.

Нагадаємо, що нещодавно у Китаї знайшли "кладовище" суперкарів та елітних авто, які стоять покинутими під мостом.