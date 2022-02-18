Коли необхідна заміна масла та масляного фільтра у двигуні

Моторна олія абсорбує пил та бруд, які потрапляють у двигун, знижує ступінь тертя між його деталями.

Важливо вчасно та правильно змінювати в автомобілі цю рідину. ТСН.Авто підготував для вас найкращі поради, як не нашкодити своєму автомобілю.

Процес заміни

Неважливо, який марки ваш автомобіль і скільки йому років, заміна олії у двигуні проводиться завжди в однаковій послідовності:

вибираємо відповідну рідину, ґрунтуючись на рекомендаціях виробника авто;

прогріваємо двигун;

підставляємо під пробку картера двигуна ємність та відкручуємо кришку;

чекаємо близько п'яти хвилин, поки олія зіллється;

оцінюємо стан рідини;

якщо немає необхідності в чищенні двигуна, проводиться заміна масляного фільтра;

заливаємо свіжу олію.

На перший погляд процедура проста, але є безліч нюансів.

Періодичність процедури

Рекомендований інтервал, через який слід замінити рідину, вказаний у сервісній книжці. Але терміни багато в чому залежать від якості масла і бензину, віку машини, стилю їзди власника. Чим гірша якість витратних матеріалів, тим частіше доводиться їх міняти.

У сучасній машині рекомендується проводити процедуру через кожні 10-15 тисяч кілометрів пробігу автомобіля, якщо говорити про синтетичні масла, і 5-7 км, якщо йдеться про мінеральні рідини. Але для нової машини, яка тільки-но проходить обкатку, перша заміна повинна пройти трохи раніше. При покупці вживаного автомобіля заміна моторного масла — обов'язкова процедура, навіть якщо продавець запевняє, що це робив буквально вчора.

На періодичність заміни впливають і умови їзди: чим вони гірші, тим коротший інтервал між процедурами. Ускладнюють умови експлуатації машини висока вологість, запиленість повітря, великі та часті перепади температур, рельєфу місцевості, що веде до перевантаження двигуна. Погано позначаються на автомобілі агресивна їзда та їзда міськими пробками. У цьому випадку інтервал між плановою заміною рідини скорочують на 30% від рекомендованої.

Що робити з олійними фільтрами?

Заміна масляного фільтра — обов'язкова процедура, що супроводжує заміну масла у двигуні. На будь-якій СТО вона проводиться за замовчуванням. Коли приходить термін зливати з двигуна масло, фільтри на цей час у 100% випадків сильно забиті. У такій ситуації при роботі двигуна масло йде в обхід фільтра і використовується не очищеним. Це збільшує знос двигуна, хоча панель приладів про неполадку сигналізувати не буде. Тому заміна фільтрів – необхідний крок.

Корисні поради

Підходьте до вибору олії, ґрунтуючись на рекомендаціях виробника, враховуючи можливі допуски, сезонність, особливості експлуатації автомобіля. Не треба спиратися тільки на показник його в'язкості.

Відмовтеся від присадок. Вони дають короткочасний ефект, але згодом можуть сильно нашкодити двигуну. Враховуючи скільки коштує його ремонт, експериментувати з присадками не рекомендується.

Не бійтеся міняти масло занадто часто. У паливі, повітрі завжди є багато пилу і бруду, які призводять до швидкого засмічення фільтрів і самої олії.

Не часткуйте зі швидкими замінами. За такої процедури в двигуні залишається більше не злитої рідини, тому після експрес-заміни повинна обов'язково слідувати традиційна, і час до неї потрібно скоротити.

Періодично перевіряйте щупом рівень олії. Його недолік призводить до швидкого зношування деталей двигуна, вартість заміни яких, як правило, засмучує.

Сервісне обслуговування чи самостійна заміна?

Якщо у вас достатньо досвіду та вільного часу, ви можете провести процедуру самостійно. Але щоб не ризикувати та не помилитися з вибором та під час виконання процедури, рекомендуємо звернутися до фахівців "Бош Авто Сервіс". Кожен майстер сервісу має достатньо досвіду роботи з різними марками автомобілів, щоб грамотно підібрати відповідний тип масла, якісно і без зволікань замінити його та масляні фільтри. Ціна послуги невелика, до того ж вам не доведеться перейматися утилізації відпрацьованого матеріалу — цим займуться співробітники сервісу.