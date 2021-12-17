Презентовано повністю новий Kia Carens: що відомо про новинку

Автомобіль отримав новий дизайн та збільшений простір у салоні.

Компанія КІА показала свій новий бюджетний автомобіль– Kia Carens. Тепер, це не звичайний мінівен, а повноцінних позашляховик, який вміщає у собі сім пасажирів. За автомобіль у базовій комплектації доведеться викласти 20 000 доларів.

Машина отримала новий дизайн схожий на Sportage та Soul нового покоління. Про це повідомляє виробник на своєму офіційному сайті.

Для того, щоб зробити автомобіль більш сучасним, дизайнери додали оновлену фальш решітку радіатора та характерні світові LED вогні. Розміри нової машини 4540 х 1800 х 1700 мм з колісною базою 2780 мм. Кліренс Kia Carens збільшився до 195 мм.

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Автомобіль матиме дві версії – з салоном на 6 місць та на 7. Третій ряд сидінь, можна приховати за допомоги потужного електропривода. Внутрішній простір салону значно збільшили. Також дизайнери осучаснили і приладову панель – тепер вона повністю цифрова. А за мультимедіа відповідає 10,25- дюймовий дисплей.

З безпекою у Kia Carens все просто і стандартно – 6 подушок безпеки, система ESP та камера заднього виду. Старша версія отримала панорамний дах з люком, систему клімат-контролю, вентиляцію сидінь, бездротова зарядка для смартфонів, акустику BOSE на 8 динаміків та атмосферне внутрішнє освітлення на 64-кольори.

Кросовер можна буде придбати з атмосферним двигуном на 1,5-літра потужністю 115 к.с. також буде доступний 1,4-літровий агрегат з турбіною на 140 к.с. та 1,5-літровий турбодизель на 115 “коней”. Коробка може бути механічна на 6 передач та варіатор на 7 ступенів.

Нагадаємо, що нещодавно найпопулярніший кросовер серед українців KIA Sportage побив рекорди з продажу на ринку Південної Кореї.