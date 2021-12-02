Чоловік придбав новенький Lamborghini та сів у в’язницю на 9 років

Чоловік придбав новенький Lamborghini та сів у в’язницю на 9 років

Бізнесмен отримав від держави грошову допомогу і витратив її на розваги та розкішне життя.

Лі Прайс із Хьюстона, штат Техас отримав від держави допомогу у розмірі 1,6 млн доларів (приблизно 43,200 млн грн), як потерпілий від пандемії бізнесмен та витратив їх не на вирішення проблем з бізнесом, а на дорогі авто та шикарне життя.

Чоловік придбав новенький Lamborghini Urus за 233 тис доларів (приблизно 6,291 млн грн) та Ford-350 ціною у 85 тис доларів (приблизно 2,295 млн грн). За таке зухвальство він отримав 9 років ув’язнення у федеральній в’язниці. Про це повідомляє агентство Associated Press.

Звісно дорогими авто чоловік не обмежився. Прайс повністю оплатив іпотеку у Хьюстон також для повноти образу придбав годинник Rolex за 14 тисяч доларів (приблизно 378 тис гривень). А ще він просто не зміг втриматись та просадив кілька тисяч доларів у барах та нічних клубах.

Проблема в тому, що держава видавала позику під маленький відсоток для того, щоб чоловік міг виплатити зарплатню своїм працівникам та втримав свою компанію на “плаву”. Та як ми бачимо, у ЛІ Прайса із Хьюстона свої плани на ці гроші.

Та погуляти йому довелося не довго. Ще у Серпні 2020 року чоловіка викрили та заарештували. Але тільки нещодавно він визнав себе винним за звинуваченням у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку і відмиванні грошей. Тож тепер він відроблятиме гроші у в’язниці.

Нагадаємо, що у Німеччині продають рідкісні Lamborghini, які вже не випускають: їхня загальна ціна вражає.