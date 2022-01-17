Припаркуватись за 60 секунд: американець вигадав цікаву систему, яка запобігає викраденню авто

Паралельне паркування в гаражі - це заняття не для слабких.

Припаркувати своє авто у великий гараж дуже просто, звісно, якщо ти сам не вирішиш ускладнити собі життя. Ось наприклад, цей американець ставить свій автомобіль боком.

Таким чином він паркує свій BMW X3 вже кілька років. Про це повідомляє видання CARSCOOPS.

Пригадайте, як важко запаркувати своє авто паралельно, тим паче, коли місця дуже мало. Також, зверніть увагу, що BMW X3 не маленький автомобіль. Та дивлячись на те, як вправно чоловік це робить, можна сказати, що він або професійний водій, або просто дуже довго так ховає свій автомобіль.

Сусіди кожного дня спостерігали за цією магією, та врешті решт не витримали і виклали відео з парковкою у інтернет. Така майстерність дійсно здивувала більшість глядачів, адже водію для цього дійства потрібна лише 1 хвилина і автомобіль вже стоїть боком в гаражі.

Більшість людей зійшлись у тому, що власник автомобіля проживає в районі, де поширене явище викрадення авто. Саме тому він так ховає свою машину, адже викрадачу знадобиться дуже багато часу, щоб залізти в машину, а потім на ній виїхати з гаража.

Нагадаємо, що нещодавно, мережу сколихнуло відео, як у Китаї автомобіль після аварії впав на парковку і приземлився точно на вільне місце