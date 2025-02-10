Пробіг, з яким краще не купувати вживаний автомобіль: експерт дав пораду водіям

Після пробігу 120 тисяч кілометрів багато власників починають нехтувати регламентованими техоглядами, змінюючи деталі лише під час серйозних поломок.

Українські автолюбителі колись вважали пробіг ключовим показником надійності машини. Водії ділили автомобілі за національними особливостями: німецькі служили до 170 тис. км, американські витримували 250 тис. км, а японські могли проїхати понад 300 тис. км без особливих проблем. Особливим шиком вважалися автомобілі Mercedes-Benz із механічною коробкою передач та мінімумом електроніки, які часто привозили навіть із пробігом понад 350 тис. км. Існували міфи про мільйонні пробіги двигунів цієї марки без капітального ремонту.

Про це пише "Автопілот".

Як зазначив в інтерв’ю порталу ampercar.com власник автосалону з продажу вживаних авто, сучасний автопром кардинально змінив ситуацію на ринку. Майже всі машини віком 5-7 років експлуатувалися в однакових умовах — погані дороги, реагенти взимку, перепади температур. Це призвело до того, що довговічність машин різних марок стала менш залежати від країни-виробника і більше від якості складання, регулярного обслуговування та умов експлуатації.

Машини, які ще кілька років тому купувалися в офіційних дилерів, проходили регламентні техогляди для збереження гарантії. Це велика перевага для потенційних покупців уживаних авто, адже сервісна історія фіксує всі технічні роботи. Дилерські центри ведуть бази даних, які дозволяють виявити проблеми та перевірити замінені запчастини.

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Однак, якщо автомобіль не обслуговувався у дилера, а його зовнішній вигляд здається бездоганним при завищеній ціні, це може бути приводом для занепокоєння. Відсутність історії унеможливлює перевірку якості обслуговування і може приховувати серйозні дефекти, які проявляться після покупки.

Машини, які регулярно проходили ТО, зазвичай мають прогнозований технічний стан. У середньому, за п’ять років міської експлуатації автомобіль проїжджає 70 тис. км і проходить п’ять техоглядів. Після досягнення 90 тис. км пробігу водії стикаються з великими витратами: заміною ременя ГРМ, гальмівної рідини, оливи в коробці передач, свічок запалювання, гальмівних дисків та колодок. Також можливі проблеми з амортизаторами або навіть пружинами підвіски.

У цей момент багато водіїв вирішують продати свої автомобілі, щоб не витрачати гроші на черговий ремонт, а натомість вкласти їх у нове авто. Однак покупка машини з комплектуючими, що вимагають заміни, може швидко обернутися значними витратами вже після кількох тисяч кілометрів. Тому краще вибирати авто, яке вже пройшло планове ТО та отримало заміну всіх витратних матеріалів.

Особливу увагу варто приділити сервісним документам, зокрема частоті заміни гальмівних колодок. Якщо вони змінювалися кожні 20 тис. км, це може свідчити про агресивний стиль водіння, що прискорює зношення деталей автомобіля.

Після пробігу 120 тис. км багато власників починають нехтувати регламентованими техоглядами, змінюючи деталі лише під час серйозних поломок. У таких випадках важко оцінити, наскільки ретельно дотримувалися правил обслуговування і чи використовувалися лише перевірені сервіси. Цей фактор значно впливає на подальший технічний стан автомобіля і його надійність.

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