Пробіг, з яким не можна купувати вживаний автомобіль: перекупник назвав цифру

Багато автолюбителів орієнтуються на зовнішній вигляд машини, забуваючи, що пробіг є одним із ключових чинників під час вибору.

Купівля вживаного автомобіля – складне завдання, що вимагає уваги до деталей. Багато автолюбителів орієнтуються на зовнішній вигляд машини, забуваючи, що пробіг є одним із ключових чинників під час вибору.

Досвідчений перекупник розповів, з яким пробігом краще уникати купівлі, щоб не зіткнутися з серйозними проблемами і непотрібними витратами, пише SUV News.

Пробіг 5-10 тисяч кілометрів: привід для підозр

Машини з таким невеликим пробігом на вторинному ринку можуть приховувати неприємні сюрпризи:

Можливість участі в серйозній ДТП і подальшого "косметичного" відновлення.

Незначне використання авто через приховані заводські дефекти.

Перепродаж після тест-драйвів і демонстраційних показів.

Якщо автомобіль практично новий, але продається за ціною, нижчою за ринкову, варто провести детальну діагностику і перевірити історію за базами даних.

Пробіг 100-120 тисяч кілометрів: приховані витрати

На цьому рубежі автомобіль зазвичай потребує значних технічних вкладень. Серед основних проблем:

Необхідність заміни ременя ГРМ, помпи та ланцюга приводу (якщо передбачено конструкцією).

Знос підвіски, амортизаторів і рульових елементів.

Ймовірний вихід з ладу каталізатора або сажового фільтра.

Часто власники вважають за краще не вкладатися в дороге ТО, а просто продають авто, передаючи майбутні проблеми покупцеві.

Пробіг 250 тисяч кілометрів: потенційні махінації

Автомобілі з таким пробігом можуть бути технічно справними, якщо обслуговувалися за регламентом. Однак перекупники нерідко скручують одометр, зменшуючи показник на 50-100 тисяч км. Для виявлення реального пробігу важливо:

Перевірити сервісну книжку та офіційні бази даних.

Оцінити стан салону, керма, педалей і кнопок управління.

Провести комп’ютерну діагностику блоку управління двигуном.

Пробіг 350+ тисяч кілометрів: на межі ресурсної межі

Машини з таким пробігом потребують особливої уваги:

Велика ймовірність швидкого капітального ремонту двигуна і КПП.

Високий знос основних вузлів, включно з гальмівною системою, електрикою і проводкою.

Можливість значних вкладень найближчим часом.

Подібні автомобілі варто розглядати тільки у разі готовності до дорогого обслуговування або заміни основних агрегатів.

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