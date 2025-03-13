Пробіг, з яким не можна купувати вживаний автомобіль: перекупник назвав цифру

Багато автолюбителів орієнтуються на зовнішній вигляд машини, забуваючи, що пробіг є одним із ключових чинників під час вибору.
Купівля вживаного автомобіля – складне завдання, що вимагає уваги до деталей. Багато автолюбителів орієнтуються на зовнішній вигляд машини, забуваючи, що пробіг є одним із ключових чинників під час вибору.
Досвідчений перекупник розповів, з яким пробігом краще уникати купівлі, щоб не зіткнутися з серйозними проблемами і непотрібними витратами, пише SUV News.
Пробіг 5-10 тисяч кілометрів: привід для підозр
Машини з таким невеликим пробігом на вторинному ринку можуть приховувати неприємні сюрпризи:
- Можливість участі в серйозній ДТП і подальшого "косметичного" відновлення.
- Незначне використання авто через приховані заводські дефекти.
- Перепродаж після тест-драйвів і демонстраційних показів.
Якщо автомобіль практично новий, але продається за ціною, нижчою за ринкову, варто провести детальну діагностику і перевірити історію за базами даних.
Пробіг 100-120 тисяч кілометрів: приховані витрати
На цьому рубежі автомобіль зазвичай потребує значних технічних вкладень. Серед основних проблем:
- Необхідність заміни ременя ГРМ, помпи та ланцюга приводу (якщо передбачено конструкцією).
- Знос підвіски, амортизаторів і рульових елементів.
- Ймовірний вихід з ладу каталізатора або сажового фільтра.
Часто власники вважають за краще не вкладатися в дороге ТО, а просто продають авто, передаючи майбутні проблеми покупцеві.
Пробіг 250 тисяч кілометрів: потенційні махінації
Автомобілі з таким пробігом можуть бути технічно справними, якщо обслуговувалися за регламентом. Однак перекупники нерідко скручують одометр, зменшуючи показник на 50-100 тисяч км. Для виявлення реального пробігу важливо:
- Перевірити сервісну книжку та офіційні бази даних.
- Оцінити стан салону, керма, педалей і кнопок управління.
- Провести комп’ютерну діагностику блоку управління двигуном.
Пробіг 350+ тисяч кілометрів: на межі ресурсної межі
Машини з таким пробігом потребують особливої уваги:
- Велика ймовірність швидкого капітального ремонту двигуна і КПП.
- Високий знос основних вузлів, включно з гальмівною системою, електрикою і проводкою.
- Можливість значних вкладень найближчим часом.
Подібні автомобілі варто розглядати тільки у разі готовності до дорогого обслуговування або заміни основних агрегатів.
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