Пробивають чергове дно: в Росії продаж нових авто обвалився на 77%, найпопулярнішою моделлю стала машина без подушок безпеки та ABS

Реалізація нових автомобілів у країні-агресорці продовжує зазнавати катастрофічного падіння.

Так, за підсумками червня авторинок Росії впав на 77% або у 4,5 рази. За минулий місяць було продано 32 731 новий автомобіль проти 145 115 машин за аналогічний період 2021 року.

Про це повідомляє аналітична агенція "Автостат".

Причини обвалу продажу залишаються незмінними – на ринку відчувається гострий дефіцит нових автомобілів через нестачу комплектувальних, обсяг яких значно скоротився через санкції за повномасштабне вторгнення до України. Автовиробництво РФ обвалилося до рівня 50-х років, а імпортують машини практично лише з Китаю.

Лідером продажу наразі є "АвтоВАЗ", проте й в них ситуація катастрофічна. Минулого червня цей автовиробник зумів продати лише 7 484 автомобілі . Зазначений результат на 81,3% нижчий за показник за червня 2021 року, коли було реалізовано 40,1 тисячі машин.

Найпопулярніший автомобіль у РФ за червень - LADA Granta (3 359 шт.). Пояснюється це тим, що саме ця модель нещодавно надійшла у продаж у так званій "спрощеній" версії Classic без ABS та подушок безпеки.

13 липня має відновитися випуск Niva Legend: позашляховики робитимуть в одну зміну приблизно по 200 штук на день, швидше за все – також із урізаним обладнанням. Також цього місяця можуть перезапустити виробництво LADA Largus, а наступного – Niva Travel. А ось майданчик в Іжевську, який займався LADA Vesta, навряд чи повернеться до життя у найближчому майбутньому: частину співробітників тимчасово влаштували в концерн “Калашников” – там вони займаються виготовленням зброї.

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