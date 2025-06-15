Продаж авто в Україні: скільки власник має заплатити податків

Продаж авто і податки в Україні

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Продаж машини зобов’язує сплатити податок. Також власники мають знати правила оформлення продажу автомобіля в Україні. Розмір податків залежить від типу транспорту та кількості угод протягом року.

Про це повідомляє Державна податкова служба України.

Як продати авто без податків

Якщо особа продає легковий автомобіль, мотоцикл чи мопед, дохід визначає передусім вартість автівки, що зазначено у договорі купівлі-продажу: середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу, ринкової вартості, визначеної згідно із законом.

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Авто без податків можна продати лише вперше — за перший продаж впродовж року не оподатковується.

Якщо продається легковий автомобіль, мотоцикл чи мопед, ставка податку на доходи фізичних осіб за перший продаж впродовж року не оподатковується, другий продаж — 5%, а третій і більше — 18%.

Як продати автобус, вантажівку, причеп, трактор тощо

Спецтехніка та інше рухоме майно оподатковується наступним чином:

перший і другий продажі — 5%;

третій і більше — 18%.

Продаж авто і військовий збір

Дохід від продажу автівки чи спеціальної техніки і транспорту також обкладається військовим збором. З 1 грудня 2024 року військовий збір становить 5%.

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Важливо зазначити, що у випадку, якщо фізособа продала рухоме майно та не сплатила податок або військовий збір, то вона зобов’язана:

до 1 травня року, наступного за звітним, подати декларацію про майновий стан і доходи та визначити відповідні податкові зобов’язання;

до 1 серпня сплатити визначені податкові зобов’язання.

Нагадаємо, в Україні заборонили мити й ремонтувати авто у громадських місцях. Вже відомо про покарання водіїв.

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