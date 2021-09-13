Продаж електромобілів у всьому світі зросте на понад 40%: названо причину

Продаж електромобілів у всьому світі зросте на понад 40%: названо причину

Планується реалізація майже 5 млн одиниць.

У всьому світі продаж електромобілів зросте на 44%.

Про це свідчить прогноз в піврічної звітності Bacanora Lithium, пише GreenDeal.

Зазначається, що реалізація електрокарів в 2021 році порівняно з 2020-м зросте до 4,6 млн одиниць . Попит на такі транспортні засоби сприяє відновленню цін на літій - метал для виробництва електромобільних акумуляторів.

Фахівці впевнені, що попит на літій в 2021-2023 роках також буде рости, але сукупними середньорічними темпами на 30%. У прогнозі зазначено, що глобальний попит на цей метал збільшиться до 452 тисяч тонн еквівалента карбонату літію (LCE) в 2021 році, до 675 тисяч тонн - в 2023 році. А в 2020 році показник становив 305 тисяч тонн.

Аналітики німецької Statista кажуть, що попит на літій до 2030 року збільшиться в 14 разів (досягне 1,8 млн тонн на рік). За їхніми даними, минулого року і в першій половині поточного року ціни на цей метал відновилися, а пояснюється це зростанням попиту.

До початку минулого року ціни впали через зменшення попиту - позначилося введення локдаунов і COVID-обмежень на виробництвах. Проте, протягом року прайс на літій почав відновлюватися і продовжив цей тренд на початку поточного року.

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