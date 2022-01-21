Продаж падає третій рік поспіль: європейці втратили інтерес до російських автомобілів LADA

Продаж падає третій рік поспіль: європейці втратили інтерес до російських автомобілів LADA

2021 року попит на них зменшився на 23%.

У Європі продовжують втрачати інтерес до російських автомобілів LADA.

Про це повідомляє Автостат.

Зазначається, що продаж на ці машини падає там уже третій рік поспіль, тільки за 2021 рік показники впали майже на чверть. Так, за 2021 рік дилери, що займаються продажем машин компанії, змогли реалізувати на території страх європейського союзу всього 1 577 нових автомобілів - це на 22,9 відсотка менше, ніж було 2020 року.

Російський автовиробник офіційно залишив ринки Євросоюзу ще 2019 року, коли там набули чинності вимоги щодо екологічних норм. Уся річ в тому, що автомобілі LADA не відповідали нормам шкідливих викидів, тому "АвтоВАЗ" вирішив повністю згорнути продаж.

Відколи "АвтоВАЗ" залишив європейський ринок, реалізацією автомобілів займаються неофіційні "сірі" дилери, які закуповують автомобілі в Росії та ввозять на територію Євросоюзу.

Тим часом, раніше було оголошено, що бренд LADA повернеться на європейський ринок із позашляховиком Niva нового покоління, який буде представлений 2024 року.

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