Прогрів двигуна узимку: як не нашкодити своєму авто

Щоб зберегти двигун свого авто, треба правильно його прогрівати.

Кожен автомобіліст з настанням морозів починає замислюватись, чи треба прогрівати двигун авто. З цим питанням дуже важко, адже в інтернеті інформації дуже багато, але яка з них правильна – незрозуміло.

ТСН.Авто підготувало для вас поради, як краще прогрівати двигун авто.

Раз і на завжди запам’ятовуємо, що двигун авто прогрівати треба. Та певну кількість часу. Коли двигун холодний, все мастило стікає у піддон і мастильна плівка на стінках металу також потроху стікає. Тож, коли ви запускаєте двигун, перші секунди він працює в найжорсткішому режимі. Потім, масляний насос починає закачувати мастило та розкидати його по стінках блоку та інших рухомих деталях.

Знаючи цю інформацію, ви мабуть подумаєте, що чим більше прогрієш, тим краще – ні. Тут у гру вступає інша проблема – коли авто працює на холостому ході, масляний насос працює, але на мінімальній потужності, тож масло потупає не у всі канали та місця. Особливо ця проблема зачіпає великі двигуни, в яких “голівки” знаходяться далеко одне від одного. Також, коли пробіг автомобіля перевалює за 100 тисяч, маслонасос вже втрачає свою потужність і не дає того тиску, який потрібен. Саме тоді і з’являються ті страшні подряпити на стінках циліндрів та підвищується знос інших вузлів двигуна.

Тому, кожен сучасний автомобіль після запуску двигуна, переходить у режим прогріву та продувки каталізаторів. Все що вам треба, дочекатись поки оберти впадуть до 1000 і починати потроху їхати. На малій швидкості автомобіль швидше прогріється, а двигун не постраждає.

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