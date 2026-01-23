- Дата публікації
Прогрів авто може обернутися штрафом: що потрібно знати водіям
У більшості європейських країн прогрівання автомобіля на місці давно перестало бути справою звички — цю практику обмежили або прямо заборонили на рівні закону.
Поки українські водії активно дискутують, скільки хвилин потрібно для «правильного старту», у більшості держав ЄС тривала робота двигуна в запаркованій машині може коштувати штрафу.
Про це повідомило видання AUTOGEEK.
У різних країнах дозволений час роботи мотора без руху становить лише 2–5 хвилин. Наприклад, у Німеччині поліція або навіть сусіди можуть повідомити про порушення, і водієві загрожує штраф від 80 євро. У деяких містах суми ще вищі.
Найсуворіші обмеження діють у скандинавських країнах. У Швеції, Норвегії та Фінляндії автомобілю заборонено стояти з увімкненим мотором довше ніж дві хвилини. У Польщі також не можна залишати заведене авто без нагляду, а в правилах деяких країн прямо зазначено: стоянка з працюючим мотором є порушенням.
Такі вимоги запровадили не випадково. Вони є частиною екологічної політики, спрямованої на зменшення викидів CO₂ та інших шкідливих речовин. Холостий хід вважають одним із найменш ефективних режимів роботи бензинових і дизельних двигунів — користі він не дає, а рівень забруднення повітря зростає.
Особливо гостро проблема постає у густонаселених районах, де автомобілі масово стоять біля житлових будинків, шкіл і зупинок громадського транспорту. Саме тому в багатьох європейських країнах у ПДР окремо прописана заборона роботи двигуна на холостому ходу в житлових зонах.
