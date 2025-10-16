Прогрівати чи ні: головна помилка водіїв восени, яка "вбиває" двигун вашого авто

Автомобіль

З першими осінніми холодами одвічне питання знову ділить водіїв на два табори: чи потрібно прогрівати двигун? Поки одні хвилинами стоять на місці, «щоб не нашкодити», інші одразу рушають. Як виявилось, в тій чи іншій мірі шкодять обидва підходи, а істина, як завжди, знаходиться посередині.

Про це пише UA.Motors.

Багато хто звик вважати, що чим довше прогрівати авто на холостому ходу, тим краще для двигуна. Проте для сучасних моторів це не лише марна трата пального, а й пряма шкода. Під час довгого прогріву на місці в картері двигуна утворюється конденсат. Ця волога змішується з моторною оливою, погіршуючи її змащувальні властивості. В результаті деталі двигуна зношуються значно швидше.

Особливо небезпечними восени є короткі поїздки, наприклад, до найближчого магазину чи на роботу за кілька кілометрів. Проблема в тому, що за цей час двигун просто не встигає досягти своєї робочої температури. Як наслідок, шкідливий конденсат та залишки палива не випаровуються, а накопичуються в системі, прискорюючи її «старіння».

Золоте правило 60 секунд

Експерти дають чітку інструкцію, яка отримала назву «правило 60 секунд».

Запустіть двигун.

Зачекайте 30-60 секунд. Цього часу цілком достатньо, щоб масляний насос стабілізував тиск і доставив оливу до всіх важливих вузлів.

Починайте рух, але робіть це плавно, без різких прискорень та високих обертів.

Саме рух на низьких обертах забезпечує найшвидший та, що важливо, рівномірний прогрів не лише двигуна, а й коробки передач та інших систем автомобіля.

Щоб нейтралізувати негативний ефект від коротких міських поїздок, фахівці радять хоча б раз на тиждень здійснювати одну довшу подорож. Це дозволить двигуну повністю прогрітися до робочої температури, завдяки чому вся накопичена волога та залишки палива випаруються з системи. Таким чином, восени двигун потребує не довгого простою, а уважного та дбайливого ставлення на початку руху.

Нагадаємо, для боротьби із запотіванням скла в автомобілі восени існує простий лайфхак. Досвідчені водії радять використовувати звичайний котячий наповнювач, який діє як ефективний осушувач повітря: для цього достатньо насипати гранули у стару шкарпетку і залишити її в салоні, щоб вона вбирала зайву вологу.