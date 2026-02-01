Як легше проїхати ожеледицю: один дієвий спосіб

Авто / © iStock

Зимою за кермом нелегко навіть тим, хто їздить уже багато років. Сніг, лід, ковзанка під колесами — і звичайна поїздка одразу перетворюється на нерви. Буває, що й зимова гума не дуже рятує. Але є один простий прийом, про який водії знають давно і який часто допомагає безпечно вибратися зі слизької ділянки.

Чому колеса втрачають зчеплення на льоду

На ожеледиці головна проблема — мінімальна площа контакту гуми з дорогою. Коли шина надто жорстка, вона не «чіпляється» за поверхню, а ковзає, немов ковзан. У таких умовах навіть хороший протектор працює гірше.

Просте рішення — змінити тиск у шинах

Досвідчені водії радять тимчасово зменшити тиск у колесах. Коли з шини випускають невелику кількість повітря, вона стає еластичнішою і краще адаптується до нерівностей льоду та снігу. У результаті площа контакту з дорогою помітно збільшується, а зчеплення стає стабільнішим.

Крім того, зимові шини мають безліч дрібних ламелей. За меншого тиску вони активніше «розкриваються» і краще впиваються у слизьку поверхню, допомагаючи автомобілю утримувати траєкторію руху.

Як зробити це правильно і без шкоди для авто

Щоб метод був безпечним, важливо дотримуватися кількох правил:

зменшуйте тиск не більше ніж на 0,3–0,5 атмосфери;

спускайте повітря однаково на обох колесах провідної осі, інакше авто може тягнути вбік;

використовуйте цей спосіб лише на малих швидкостях і на коротких ділянках — наприклад, щоб виїхати зі слизького двору або парковки.

Як тільки автомобіль опиниться на чистому асфальті, тиск у шинах потрібно обов’язково повернути до норми. Тривала їзда на спущених колесах призводить до перегріву гуми, підвищеної витрати пального та погіршення керованості.

