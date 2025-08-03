Про застосування гальмівних вогнів / © Pixabay

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Фахівці з Технологічного університету Грацу (TU Graz) дійшли висновку, що застосування гальмівних вогнів на передній частині автомобіля може скоротити кількість дорожньо-транспортних пригод на цілих 17%. За задумом, такі сигнали дозволяють іншим учасникам руху швидше реагувати на гальмування авто попереду.

Про це йдеться на topgir.

Аналіз 200 дорожніх інцидентів, відтворених у віртуальних симуляціях, показав, що переднє світлове попередження могло б запобігти від 7,5% до 17% зіткнень. У значній кількості ситуацій це також зменшувало б силу удару, що, своєю чергою, знижувало ризик отримання серйозних травм.

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Реальні експерименти та відгуки водіїв

В одному з тестів, проведеному в Словаччині, понад 3 тисячі машин були оснащені передніми гальмівними сигналами.

Більшість учасників експерименту позитивно відгукнулись про нововведення: 75% респондентів висловили підтримку ідеї.

Незважаючи на те, що у 30% випадків сигнал залишався непоміченим, дослідники радять встановлювати ще й бічні гальмівні вогні. Це не потребує кардинальних змін у конструкції авто, проте може суттєво підвищити рівень безпеки.

Чи стануть нові вогні обов’язковими?

Попри багатообіцяючі результати, масове впровадження цієї технології поки не є обов’язковим. Однак уже зараз вона демонструє потенціал значного зменшення аварійності — особливо у міських умовах з жвавим рухом.

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