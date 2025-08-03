ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
228
Час на прочитання
2 хв

Просте рішення проти аварій у місті — як допоможуть передні гальмівні сигнали

Результати нових досліджень довели, що значно знизити кількість ДТП здатні передні гальмівні вогні.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Просте рішення проти аварій у місті — як допоможуть передні гальмівні сигнали

Про застосування гальмівних вогнів / © Pixabay

Фахівці з Технологічного університету Грацу (TU Graz) дійшли висновку, що застосування гальмівних вогнів на передній частині автомобіля може скоротити кількість дорожньо-транспортних пригод на цілих 17%. За задумом, такі сигнали дозволяють іншим учасникам руху швидше реагувати на гальмування авто попереду.

Про це йдеться на topgir.

Аналіз 200 дорожніх інцидентів, відтворених у віртуальних симуляціях, показав, що переднє світлове попередження могло б запобігти від 7,5% до 17% зіткнень. У значній кількості ситуацій це також зменшувало б силу удару, що, своєю чергою, знижувало ризик отримання серйозних травм.

Реальні експерименти та відгуки водіїв

В одному з тестів, проведеному в Словаччині, понад 3 тисячі машин були оснащені передніми гальмівними сигналами.

Більшість учасників експерименту позитивно відгукнулись про нововведення: 75% респондентів висловили підтримку ідеї.

Незважаючи на те, що у 30% випадків сигнал залишався непоміченим, дослідники радять встановлювати ще й бічні гальмівні вогні. Це не потребує кардинальних змін у конструкції авто, проте може суттєво підвищити рівень безпеки.

Чи стануть нові вогні обов’язковими?

Попри багатообіцяючі результати, масове впровадження цієї технології поки не є обов’язковим. Однак уже зараз вона демонструє потенціал значного зменшення аварійності — особливо у міських умовах з жвавим рухом.

Раніше йшлося про випадки, коли водій може перетнути подвійну суцільну і не бути оштрафованим. Юрист пояснив такі випадки. Є ситуації, у яких водій має право перетнути подвійну суцільну, уникнувши покарання.

Читайте також

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie