Просто і геніально: як визначити сторону бензобака на заправці

Цей знак на панелі приладів дасть відповідь на важливе запитання / © Pixabay

Багато водіїв стикаються з незручною ситуацією на заправці, коли стають не тією стороною до колонки. Ця помилка, яка може трапитися навіть з досвідченими автомобілістами, легко вирішується за допомогою простого, але маловідомого елемента на панелі приладів.

Про це йдеться на порталі newsyou.

Маленький трикутник — велика підказка

Щоб визначити, з якого боку розташована горловина паливного бака, достатньо поглянути на індикатор пального. Біля піктограми бензоколонки виробники автомобілів розміщують маленький трикутник. Його вістря вказує на лівий чи правий бік, що відповідає розташуванню люка бензобака. Це рішення з’явилося ще в 90-х роках і стало стандартом для більшості сучасних авто.

Що робити, якщо стрілки немає

Якщо біля значка колонки немає стрілки, можна орієнтуватися за її розташуванням. Як правило, якщо піктограма знаходиться зліва від покажчика рівня пального, то й заправляти авто потрібно з лівого боку. Відповідно, розташування праворуч вказує на правий бік.

Варто пам’ятати, що колишня логіка, згідно з якою європейські машини мали люк справа, а азійські — зліва, більше не є актуальною. У нових моделях, навіть у межах однієї марки, розташування може змінюватися.

Ця невелика, але надзвичайно корисна деталь рятує водіїв від зайвих клопотів на заправних станціях, дозволяючи уникнути комічних ситуацій із довгим шлангом.

Раніше експерти вже пояснили, чому не слід заправляти авто преміум-бензином. Бензин А-98 чи А-100 насправді не зробить вашу машину потужнішою чи економнішою.