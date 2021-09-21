Простояв без руху 80 років: Мережу вразило відео, як чоловік завів двигун вщент прогнилого автомобіля

Йому вдалося неможливе.

У Мережі з'явилося відео неймовірного "порятунку" вантажівки GMC 1929 року випуску.

Про це повідомляє Autoevolution.

Зазначається, що цей екземпляр цілих 80 років простояв покинутим у лісі, а його кузов, як наслідок, повністю вкрився іржею. Утім, автомайстерня вирішила дати старому самоскиду другий шанс і визволила його з полону флори.

Чоловік буквально оживив автомобіль, який востаннє виїжджав на дороги в 1940 році - його власник потрапив на фронт і не повернувся.

Дивовижно, але рядний шестициліндровий двигун об'ємом 5,1 літра, після стандартних операцій підготовки до запуску, завівся. У двигун залили нове мастило вперше за останні 80 років, поставили нові свічки запалювання та провели незначне технічне обслуговування і 92-річний мотор “відкашлявся” та почав рівно торохтіти.

Те, що відбувається на відео дійсно вражає, оскільки раніше ресурс двигунів був куди менше, ніж можуть запропонувати сучасні автомобілі. Крім цього, варто враховувати час простою. Цей GMC ще можна відновити, але на це піде чимало часу і коштів. Автомобілю необхідно замінити кабіну і багато інших деталей. Швидше за все, його потрібно зібрати практично з нуля.

Раніше Мережу сколихнуло відео, як тайванець розігнався до 133 км/год на велосипеді з турбодвигуном.

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