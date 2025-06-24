Паркування / © Associated Press

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Щороку в усьому світі викрадають мільйони автомобілів. Більшість водіїв шукає захист у сигналізаціях чи GPS-трекерах. Проте менеджер з досконалості постачальників платформи Ovoko Казімерас Урбонас наголошує: є простий, безкоштовний спосіб зменшити ризик викрадення — достатньо правильно повертати колеса під час паркування.

Про це повідомило видання Express.

«Більшість людей не усвідомлюють, що така проста річ, як положення коліс під час паркування, може стати потужним засобом стримування крадіжки. Це метод, який абсолютно нічого не коштує, але може позбавити вас головного болю та витрат, пов’язаних із викраденим транспортним засобом», — зазначив Урбонас.

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За його словами, правильно розташовані колеса створюють фізичні бар’єри, які ускладнюють рух автомобіля та змушують злодіїв витрачати більше часу. А час — головний ворог викрадача.

Для цього варто:

На підйомі: повертайте передні колеса від бордюру. Якщо злодій спробує рушити, колесо впирається в бордюр — це заважає почати рух без попереднього маневрування.

На схилі: повертайте передні колеса до бордюру. У разі покочування авто саме бордюр зупиняє його та блокує виїзд.

На рівній поверхні: поверніть колеса під гострим кутом до тротуару. Це створює опір кермуванню й ускладнює втечу.

Урбонас підкреслює: злодії зазвичай шукають найлегші цілі, і коли бачать автомобіль, який потребує додаткових зусиль для викрадення, просто проходять повз.

Нагадаємо, в Україні зріс попит на нові автомобілі. Найбільше українці купували бензинові авто, але електрокари вперше випередили дизель.

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