Прототип Tesla Cybertruck побачили з оновленим екстер'єром: пікап позбувся суттєвої деталі

Тепер електрокар не має дверних ручок.

Прототип Tesla Cybertruck побачили на вулицях без видимих ручок дверей.

Про це повідомляє сайт InsideEVs.

Перший прототип пікапа, який був показаний, мав фізичні дверні ручки. Здавалося, що вони працюють звичним чином. Однак згодом генеральний директор компанії Ілон Маск заявив, що виробнича модель не буде мати дверних ручок.

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Електрокар буде впізнавати свого власника і відкривати йому двері, коли він буде наближатися до автомобіля.

Автовиробник хоче усунути дверні руки, певно, для того, щоб зробити його вигляд чистішими. Також це полегшує виготовлення дверної панелі та покращує аеродинамічні властивості.

У Tesla вже є Model X з дверима, які відкриваються автоматично, тому вони мають досвід в інженерії та виготовленні, але їх потрібно інтегрувати та адаптувати для Cybertruck. Model X все ще має фізичні ручки, з якими можна взаємодіяти, а пікап буде вже без них.

Схожу "чистку" нещодавно застосували з Model S, яка втратила багато фізичних елементів управління, що замінили кнопками на кермі або в інформаційно-розважальному дисплеї.

Раніше повідомлялося, що Tesla запатентувала революційну систему очистки лобового скла, яку може отримати Cybertruck.

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