Протріть лобове скло оцтом: експерт пояснив, від якої проблеми це врятує водіїв

Навіщо протирати лобове скло оцтом восени — поради водіям / © Unsplash

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З настанням осені водії дедалі частіше стикаються з поганою видимістю на дорогах через дощі, туман і низьке сонце. Експерти розповіли про простий спосіб зменшити відблиски на лобовому склі авто за допомогою звичайного оцту, а також назвали кілька правил безпечного водіння в холодну пору року.

Про це повідомило видання Express із посиланням на рекомендації генерального директора ісландської компанії Lotus Car Rental, експерта з водіння в холодну погоду Александера Харальдссона.

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Навіщо протирати лобове скло оцтом

Восени сонце перебуває нижче над горизонтом, тому його промені можуть засліплювати водіїв, особливо під час ранкових і вечірніх поїздок. Проблему посилюють забруднення на лобовому склі, зокрема жирна плівка та восковий наліт, які роблять відблиски ще помітнішими.

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Щоб покращити видимість, експерт рекомендує регулярно очищати скло не лише зовні, а й зсередини. Для цього він пропонує використовувати розведений розчин оцту та серветку з мікрофібри.

За словами Харальдссона, такий спосіб допомагає позбутися забруднень, які посилюють відблиски. Водночас він не потребує значних витрат.

Крім того, водіям радять своєчасно замінювати забруднені або зношені щітки склоочисника. Для захисту від яскравого сонця варто тримати в автомобілі сонцезахисні окуляри та заздалегідь опускати сонцезахисний козирок.

Як уникнути запотівання скла восени

Ще одна поширена проблема в холодну пору року — запотівання автомобільних вікон. Через зниження температури та підвищену вологість на склі може швидко утворюватися конденсат, який обмежує огляд дороги.

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Експерт радить одночасно вмикати обігрів і кондиціонер. Останній допомагає осушувати повітря в салоні, завдяки чому запотівання можна усунути значно швидше. За його словами, використання кондиціонера разом з обігрівом дозволяє очистити скло приблизно вдвічі швидше.

Чим небезпечне мокре листя на дорозі

Восени додаткову небезпеку створює опале листя, особливо після дощу. За словами фахівця, мокре листя може бути настільки ж підступним, як ожеледиця, оскільки погіршує зчеплення коліс із дорожнім покриттям.

Тому водіям рекомендують зменшувати швидкість, уникати різкого гальмування та збільшувати дистанцію до автомобілів попереду. На мокрих ділянках дороги гальмівний шлях може суттєво збільшуватися, тож експерт радить передбачати вдвічі більшу відстань для зупинки.

Особливу увагу слід приділяти стану шин. Харальдссон рекомендує стежити, щоб глибина протектора була значно більшою за встановлений мінімум. Це допомагає ефективніше відводити воду та підтримувати зчеплення з дорогою.

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Яке світло фар використовувати в тумані та сутінках

Зі скороченням світлового дня експерт рекомендує вмикати ближнє світло фар уже в сутінках. Денних ходових вогнів може бути недостатньо, адже вони не завжди забезпечують освітлення задньої частини автомобіля.

Водночас під час туману не варто користуватися дальнім світлом. Його промені відбиваються від крапель води в повітрі, через що видимість може лише погіршитися.

Якщо відстань видимості становить менш ніж 100 метрів, фахівець радить використовувати протитуманні фари. Щойно туман розсіється, їх потрібно вимкнути, щоб не засліплювати інших учасників дорожнього руху.

Що робити, якщо автомобіль почав аквапланувати

Під час сильних дощів водії можуть зіткнутися з акваплануванням — ситуацією, коли шини втрачають контакт із дорожнім покриттям через шар води. Однією з ознак такого явища є раптове відчуття, що кермо стало незвично легким.

У такому разі експерт категорично не рекомендує різко гальмувати або повертати кермо. Натомість потрібно плавно відпустити педаль газу, утримувати кермо прямо та дочекатися відновлення зчеплення шин із дорогою.

Нагадаємо, раныше ми повыдомляли, навіщо насправді потрібні чорні цятки на лобовому склі авто.

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