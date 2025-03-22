Проїзд на червоне світло без штрафу: що потрібно знати водіям

Не завжди штрафують за проїзд на червоне світло. Є три ситуації, коли це дозволено, згідно з українським законодавством.

В Україні проїзд на червоне світло карається штрафом. Однак є три винятки, коли це не є порушенням.

Про це повідомило видання SUVNews.

1. Присутність регулювальника

Якщо на перехресті знаходиться поліцейський або інший регулювальник, необхідно виконувати його вказівки. Якщо він дозволяє рух, можна проїхати, навіть коли горить червоне світло.

2. Виїзд на перехрестя на зелене світло

Якщо ви виїхали на перехрестя при зеленому світлі, але через затор або інші причини не змогли завершити маневр до зміни сигналу на червоне, штраф не буде накладений.

3. Небезпека через різке гальмування

Якщо світлофор змінився на червоне, і різке гальмування може призвести до аварії (наприклад, на слизькій дорозі або при наближенні іншого автомобіля), проїзд на червоне буде визнано виправданим.

Ці правила прописані в українських Правилах дорожнього руху. Якщо проїзд на червоне був обґрунтованим і безпечним, навіть якщо це зафіксує камера, штрафу не буде.

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