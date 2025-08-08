Проїзд на червоне тепер точно помітять: навіщо сині лампи на світлофорах

Сині лампочки на світлофорах — нова система контролю / © Pixabay

У США, а саме в таких містах штату Флорида, як Гейнсвілл, Форт-Маєрс, Орландо, а також в окрузі Коллієр, почали помічати дивні сині лампочки, встановлені зверху деяких світлофорів. Що це таке? Незважаючи на припущення водіїв чи пасажирів, до камер фіксації порушень ці лампи не мають жодного стосунку. Проте, як і камери, вони допомагають ловити водіїв, які проїжджають на червоне світло.

Про це йдеться на jalopnik.

Ці невеликі сині лампи називаються лампами підтвердження (confirmation lights), і їхнє завдання — допомогти співробітникам поліції з будь-якого напрямку побачити, коли світлофор горить червоним. Наприклад, якщо автомобіль рухається на південь, а офіцер поліції стоїть під іншим кутом, він не зможе побачити, чи горів червоний сигнал для водія під час в’їзду на перехрестя. Однак синя лампочка, яка вмикається лише тоді, коли сигнал під нею червоний, добре видна з будь-якого боку.

Є кілька переваг використання таких ламп

Зокрема їх встановили для контролю перехрестя тепер потрібен лише один офіцер, а не два.

До того ж це безпечніше для поліцейських, адже вони можуть спостерігати за рухом із безпечної відстані.

І найважливіше — очікується, що збільшення кількості штрафів за порушення стане стримуючим фактором для водіїв.

Чи справді ці лампи працюють?

Флорида — не єдиний штат, де запровадили таку систему. Подібні лампочки з’явилися також у містах Колорадо, Південної Дакоти та Канзасу. У 2014 році Міністерство транспорту Міннесоти провело дослідження впливу ламп підтвердження у Флориді. Незабаром після цього сині лампочки почали з’являтися і в містах Міннесоти: Блейн, Крістал, Мейплвуд.

Дослідження показало, що кількість аварій, спричинених проїздом на червоне світло, зменшилася на 33% після встановлення таких ламп. Інше дослідження Федеральної адміністрації автомобільних доріг у 2017 році підтвердило «статистично значуще зменшення кількості ДТП більшості типів». Отже, можна зробити висновок, що ці лампочки дійсно працюють.

Це важливо, оскільки хоча загальна кількість смертей на дорогах США дещо знизилася, проїзд на червоне залишається однією з головних причин смертельних аварій. За даними Інституту страхування дорожньої безпеки (IIHS), у 2023 році через проїзд на червоне світло загинули 1 086 людей, ще 136 000 — отримали травми. Половина з загиблих — це пішоходи, велосипедисти, водії та пасажири інших транспортних засобів.

«Не порушуйте — не проїжджайте на червоне світло у Флориді», — вкотре закликають місцевих водіїв.

Точніше буде сказати: не проїжджайте на червоне світло ніде, незалежно від того, чи є камери, чи ні. Це може бути смертельно небезпечним — як для вас, так і для інших учасників руху. Жодна хвилина в дорозі не вартує людського життя.

А якими будуть штрафи

Якщо цього аргументу недостатньо — розгляньмо штрафи. У Флориді проїзд на червоне, зафіксований камерою, обійдеться у 158 доларів. Якщо не сплатити — отримаєте офіційне повідомлення про правопорушення, після чого загальна сума з урахуванням зборів і судових витрат може сягнути 500 доларів.

Якщо ж вас зупинить поліцейський (який, можливо, побачив ту саму синю лампу), штраф може становити від 264 доларів і більше, залежно від округу. Крім того, вам нарахують штрафні бали на водійське посвідчення.

Отже, висновок один: немає жодної поважної причини ризикувати. Дотримуйтесь правил і їздіть безпечно!

Нагадаємо, в Україні також посилено контроль і покарання за порушення правил проїзду пішохідних переходів.