Причини відмови у страховій компенсації: коли водій ризикує залишитися без виплат

В разі ДТП водієві можуть відмовити у страхових виплатах, якщо він порушив деякі умови

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Отримання страхової виплати після дорожньо-транспортної пригоди є звичним явищем, проте існують чіткі умови, порушення яких може позбавити водія права на компенсацію або навіть змусити його повернути вже отримані кошти.

Про це пише сайт «Автопоради».

Ключові порушення, що позбавляють права на виплату

Фахівці зазначають, що існує низка обставин, за яких страхова компанія має право відмовити у виплаті або вимагати повернення всієї суми компенсації. Ці умови спрямовані на запобігання зловживанням та забезпечення відповідальної поведінки на дорозі.

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Серед таких обставин виділяють:

Умисне скоєння ДТП: Якщо аварія була спричинена навмисними діями водія, за винятком випадків крайньої необхідності або самозахисту.

Водіння у стані сп’яніння: Керування транспортним засобом під впливом алкоголю, наркотичних засобів чи інших речовин, що знижують увагу та швидкість реакції.

Відсутність водійських прав: Керування автомобілем особою, яка не має права на керування транспортним засобом відповідної категорії.

Втеча з місця події: Залишення місця ДТП без відповідного оформлення та надання необхідної допомоги.

Відмова від огляду на стан сп’яніння: Ухилення водія від проходження тесту на тверезість за вимогою правоохоронних органів.

Керування несправним авто: Експлуатація транспортного засобу з технічними несправностями, що могли стати причиною ДТП.

Використання авто у злочинних діях: Застосування автомобіля для вчинення кримінальних правопорушень.

Незаконні перевезення: Надання платних послуг з перевезення без належного страхового договору, що передбачає таку діяльність.

Усі ці положення спрямовані на те, щоб страхова система функціонувала чесно та ефективно, забезпечуючи захист добросовісних учасників дорожнього руху.

Нагадаємо, звичні продукти можуть спричинити втрату водійських прав. Водіям нагадали, що деяка їжа може вплинути на показники алкотестера вже за кілька хвилин після вживання.