Прихована функція педалі газу: це не просто прискорення

Кермо автомобіля / © pixabay.com

Реклама

Зазвичай водії використовують педаль газу в авто тільки для розгону. Однак у сучасних автомобілях, особливо в електрокарах і гібридах, її функціонал значно ширший. Вона відповідає не тільки за швидкість, а й за економію палива чи електроенергії.

Про це пише «Твоя МАШИНА».

У сучасних електрокарах та гібридах діє система рекуперації (система повернення енергії — Ред.). Коли ви знімаєте ногу з педалі газу або гальмуєте в електромобілі, двигун починає працювати як генератор. Він перетворює енергію руху на електрику і повертає її назад в акумулятор.

Реклама

Завдяки цій технології запасу ходу вашого електрокара щодня може збільшуватися на 40-50 кілометрів без додаткової зарядки.

Чим сильніше ви відпускаєте «газ», тим швидше машина гальмує. Тому можна їздити майже не торкаючись гальмівної педалі.

Під час відпускання педалі газу, авто сповільнюється без натискання на педаль гальма. Чим сильніше ви відпускаєте «газ», тим швидше машина гальмує. Таке явище отримало назву «їзда з однією педаллю».

Сучасні моделі авто зазвичай мають два режими їзди: звичайний (D) та енергозберігаючий (B). У звичайному режимі машина просто котиться, коли ви відпускаєте газ. У режимі B вона сама починає гальмувати та заряджати акумулятор. Для їзди по місту це дуже зручно — можна рідше натискати на гальмівну педаль.

Реклама

Система повернення енергії допомагає заощаджувати гроші. Для гібридних авто це означає меншу витрату пального — на 1-1,5 літра менше на кожні 100 км. Якщо машина щороку їздить 15-20 тисяч км, то економія складе кілька тисяч гривень на рік.

Для електромобілів перевага інша — запас ходу збільшується на десятки кілометрів без підзарядки.

Водії, які спробували режим «однієї педалі», відзначають, що їзда стає більш плавною, а стояти в заторах стає менш стресово. Спочатку потрібно звикнути, але більшість швидко оцінює зручність.

Ця функція вже є в багатьох нових автомобілях, своєю чергою експерти вважають, що в майбутньому вона стане стандартом для всіх авто.

Реклама

Раніше фахівці розповіли, яка коробка передач в автомобілі економить пальне.

Окрім того, автомобільні експерти попередили, що тривалий простій вашого авто може призвести до серйозних поломок у майбутньому. Відтак, навіть якщо ви не користувалися своєю автівкою тиждень, то згодом можуть виникнути проблеми з акумулятором, гальмами чи паливною системою.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.