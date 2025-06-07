Прихована функція підголівників в авто: може врятувати життя в екстреній ситуації

Підголівники можуть врятувати життя, коли пасажири опинились у пастці в автомобілі

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Водії були вражені, коли автомобільні експерти розкрили, що підголівники відіграють більш важливу роль, ніж просто комфорт, перетворюючись на потенційний рятувальний інструмент у надзвичайних ситуаціях.

Про це пише Mirror.

Більше ніж комфорт: рятувальний інструмент

Загальновідомо, що підголівники, обов’язкові у всіх сучасних автомобілях, пом’якшують удар під час аварій та зменшують наслідки травм шиї. Однак існує додаткове використання, про яке багато водіїв навіть не здогадуються.

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За даними експертів Swansway Motor Group, ці частини салону автомобіля можуть стати секретним засобом порятунку в небезпечних ситуаціях. Хоча знімні підголівники спочатку не призначалися для таких драматичних цілей, згодом виявилось, що ними можна розбити вікна, щоб звільнити пасажирів з пастки, коли двері автівки не відчиняються.

Представник Swansway Motor Group підкреслив важливість знання цієї альтернативної функції: «Хоча це може здатися дивним, що підголівник можна повністю витягти з сидіння, важливо, щоб водії та їхні пасажири знали про його потенційно рятувальне використання».

Як використовувати підголівник для аварійного виходу

Щоб ефективно використати цей несподіваний засіб для порятунку, його потрібно повністю витягти з сидіння. Більшість підголівників можна легко від’єднати, натиснувши кнопку під ним. Але перш ніж розбивати скло, необхідно оцінити ризики та убезпечити себе від уламків скла.

Після цього металеві стрижні підголівника потрібно вставити в щілину між вікном і дверима автомобіля і натиснути з достатньою силою, щоб скло розбилося. Зазвичай, це вдається зробити буквально за лічені секунди, після чого можна швидко покинути транспортний засіб через вікно.

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