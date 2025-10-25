ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
141
Час на прочитання
2 хв

Прихована функція в сучасних авто: як закрити вікна без запуску двигуна

Деякі моделі авто мають приховану опцію, яка дозволяє закривати шибки без увімкнення запалення. Як нею скористатися — розповів автоінструктор.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Авто

Авто / © pixabay.com

У сучасних автомобілях дедалі частіше з’являються корисні функції, про які власники навіть не здогадуються. Виробники прагнуть мінімізувати кількість кнопок у салоні, тому частина можливостей опиняється прихованою і залишається непоміченою.

Про це повідомив портал ampercar.com.

Як розповів керівник автошколи, одна з таких маловідомих опцій стосується склопідіймачів. Вона дає змогу підняти вікна навіть тоді, коли двигун вимкнений і ключ не вставлений у замок запалювання.

Зазвичай, якщо після зупинки авто залишаються відчинені вікна, доводиться знову подавати живлення, що створює незручності. Наприклад, коли водій уже вийшов з машини, а пасажири помітили, що йде дощ.

Проте в багатьох сучасних моделей передбачено прихований режим, який дозволяє закрити скло без вмикання запалення. За словами експерта, достатньо одночасно натиснути та утримувати обидві передні кнопки підйому вікон у верхньому положенні. Через кілька секунд система активує автоматичне закриття, і вікна повністю підіймуться.

Фахівець зазначає, що відпускати кнопки зарано не можна, оскільки на деяких авто функція може не спрацювати. Таку можливість вбудовують у чимало машин, але більшість водіїв дізнається про ці «секрети» випадково або з інтернету.

Нагадаємо, контроль над витратою пального в автомобілі з АКПП часто складніший, ніж у машині з механічною коробкою. Тут неможливо просто обирати високі передачі чи скидати газ на спуску — потрібні інші стратегії. Фахівці поділилися способом, який дозволяє заощадити до 150 літрів пального щороку.

Дата публікації
Кількість переглядів
141
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie