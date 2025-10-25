Прихована функція в сучасних авто: як закрити вікна без запуску двигуна

Авто / © pixabay.com

У сучасних автомобілях дедалі частіше з’являються корисні функції, про які власники навіть не здогадуються. Виробники прагнуть мінімізувати кількість кнопок у салоні, тому частина можливостей опиняється прихованою і залишається непоміченою.

Про це повідомив портал ampercar.com.

Як розповів керівник автошколи, одна з таких маловідомих опцій стосується склопідіймачів. Вона дає змогу підняти вікна навіть тоді, коли двигун вимкнений і ключ не вставлений у замок запалювання.

Зазвичай, якщо після зупинки авто залишаються відчинені вікна, доводиться знову подавати живлення, що створює незручності. Наприклад, коли водій уже вийшов з машини, а пасажири помітили, що йде дощ.

Проте в багатьох сучасних моделей передбачено прихований режим, який дозволяє закрити скло без вмикання запалення. За словами експерта, достатньо одночасно натиснути та утримувати обидві передні кнопки підйому вікон у верхньому положенні. Через кілька секунд система активує автоматичне закриття, і вікна повністю підіймуться.

Фахівець зазначає, що відпускати кнопки зарано не можна, оскільки на деяких авто функція може не спрацювати. Таку можливість вбудовують у чимало машин, але більшість водіїв дізнається про ці «секрети» випадково або з інтернету.

